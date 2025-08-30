Eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025 en Andalucía: horarios y cómo se verá desde cada provincia

Archivo - Eclipse lunar parcial en Sevilla con la Torre del Oro enfrente. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se prepara para presenciar, la noche del próximo domingo 7 de septiembre, un eclipse total de Luna. Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Durante varios minutos, la Luna adoptará un característico tono rojizo, conocido popularmente como "Luna de Sangre", visible desde distintos puntos de la comunidad.

Según explica el Observatorio Astronómico Nacional (IGN) en su página web, consultada por Europa Press, un eclipse lunar total ocurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra. A diferencia de los eclipses solares, no entraña ningún riesgo para la vista y puede observarse a simple vista sin necesidad de ningún tipo de protección ocular o instrumentación especial.

HORARIOS DEL ECLIPSE EN ANDALUCÍA

El eclipse total de Luna previsto para el próximo domingo alcanzará su punto máximo en todas las capitales andaluzas con una magnitud de 1,36, siendo visible en su totalidad entre las 19,31 y las 20,53 horas. El eclipse parcial comenzará a las 18,27 y finalizará a las 21,56 horas.

En cuanto a los horarios de salida y puesta de la Luna en cada capital andaluza, en Almería saldrá a las 20,27 horas y se pondrá a las 07,13 horas, mientras que en la capital gaditana el satélite se pondrá a las 20,43 horas y se despedirá a las 07,30 horas. De igual forma, en Córdoba saldrá a las 20,27 horas y se mantendrá visible hasta las 07,22 horas.

Asimismo, en Granada la Luna saldrá a las 20,32 horas y se pondrá a las 07,18 horas; en Huelva, aparecerá a las 20,46 horas y se ocultará a las 07,31 horas. Por su parte, en Jaén, la salida lunar será a las 20,33 horas y la puesta a las 07,18 horas.

Por último, en la capital malagueña la Luna saludará a las 20,35 horas y se pondrá a las 07,21 horas, mientras que en Sevilla será visible desde las 20,42 hasta las 07,27 horas.

¿DÓNDE SE VERÁ EL ECLIPSE?

El eclipse lunar total del 7 de septiembre será visible en gran parte del mundo, en regiones como Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica, según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN).

En España también podrá observarse, aunque no de la misma manera en todo el territorio. En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total.

En cambio, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá concluido en el momento de la salida de la Luna, y solo se verá el final del eclipse parcial.