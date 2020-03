Ecologistas en Acción, en contra de que Enresa siga "apilando barriles" en El Cabril y ampliándolo

CÓRDOBA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Ecologistas en Acción en Córdoba no ve nada nuevo en que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) pretenda ampliar la capacidad de almacenamiento de El Cabril, que gestiona en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), y siga "apilando barriles" con estos residuos y "añadiendo módulos y naves" para acogerlos, algo a lo que Ecologistas también mantiene su oposición frontal.

Así lo ha dicho, en declaraciones a Europa Press un portavoz de Ecologistas en Acción en Córdoba, Juan Escribano, quien ha reaccionado de este modo después de que Enresa haya constatado en el borrador del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica, que será necesario construir nuevas celdas de almacenamiento en El Cabril para acoger los residuos radiactivos de baja y media actividad que se prevén generar en el país.

Ante ello y partiendo de la premisa de que "la gestión de los residuos radiactivos no tiene solución", más allá de que "reducir su generación", acabando para ello "con el juguete roto" que representan las centrales nucleares, Juan Escribano ha explicado que el nuevo aviso de Enresa, incluido en el citado Plan de Residuos, de que es preciso ampliar El Cabril, "no es más que uno de los globos sonda que suele lanzar para ver qué opinión y que resistencia" se plantea a sus proyectos.

Además, según ha argumentado el portavoz de Ecologistas en Acción en Córdoba, esta forma de actuar de Enresa respecto a El Cabril no es nueva, pues "lo mantiene y amplía constantemente", a pesar de que "su creación fue ilegal", a lo que se suma que "la Sierra de Albarrana", donde se asienta la instalación, "no es la zona adecuada, desde el punto de vista sísmico".

La cuestión, según ha insistido Juan Escribano, es que "no se sabe qué hacer con los residuos y la única solución, para empezar, es reducir al máximo su generación", algo que no es posible mientras sigan operativas las centrales nucleares, "que están llenando sus piscinas con el combustible gastado", pero "no pueden seguir haciéndolo mucho más tiempo", pues no están preparadas para ello.

Ello, según ha concluido el portavoz de Ecologistas en Acción, constituye "un gran problema" para Enresa, pues "se le ha venido abajo el proyecto de Villar de Cañas (Cuenca)" para albergar el Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado de las centrales nucleares españolas, que pararán definitivamente entre 2027 y 2035, según consta en el citado borrador del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que pone en el horizonte de 2073 la fecha en la que podría estar listo el Almacén Geológico Profundo (AGP), donde todos estos residuos quedarían confinados definitivamente.

Entre tanto, residuos radiactivos de baja y media actividad, procedentes también del desmantelamiento de las centrales nucleares, seguirán llegando a El Cabril, instalación que, para los residuos radiactivos de muy baja actividad, sí que tiene capacidad autorizada superior a la necesidad de almacenamiento en el futuro.