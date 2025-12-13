Ecologistas en Acción exige en Bruselas acelerar la transición justa hacia pesca equitativa y de bajo impacto ambiental - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción, junto a un amplio grupo de actores europeos (entidades del sector pesquero, comercializador, academia y ONG) y bajo el liderazgo de Seas at Risk y Low Impact Fishers of Europe, presentó este pasado viernes en el Parlamento Europeo la visión 'Rethink Fisheries' (Repensar la pesca). Esta propuesta sitúa en el centro de las políticas pesqueras a las comunidades costeras y el equilibrio con la naturaleza, priorizando la calidad sobre la cantidad.

La visión subraya que solo a través de una transición justa hacia prácticas de bajo impacto, viables económicamente y socialmente equitativas se podrán garantizar océanos saludables y comunidades prósperas. Y señalan que para lograrlo, será necesaria una amplia gama de soluciones locales, desde innovaciones técnicas y nuevas artes de pesca hasta modelos de negocio, transición energética y gestión participativa, que sirvan como semillas de innovación con potencial para replicarse y convertirse en modelos económicos comunes.

En la presentación, Ecologistas en Acción remarcó la prioridad de esta propuesta: apoyar y conectar a los pescadores y pescadoras locales que ya son protagonistas de este cambio. Una transición que exige, además, una acción deliberada para restaurar los ecosistemas, reconfigurar los sistemas alimentarios y priorizar el consumo humano local y directo.

"La pesca europea se encuentra en una encrucijada", afirmó Marta Cavallé, secretaria ejecutiva de Low Impact Fishers of Europe y copresidenta del grupo Rethink Fisheries. "A medida que el mundo atraviesa cambios rápidos, tanto ecológicos como sociales, necesitamos una visión compartida de la pesca que nos guíe hacia un futuro mejor. Este futuro reside en sistemas pesqueros de bajo impacto que restauren las funciones de los ecosistemas, defiendan la equidad y la justicia social, y fomenten comunidades pesqueras locales dinámicas y medios de vida dignos", añadió.

El documento se presentó como una contribución clave para inspirar los debates actuales políticos de la UE, como la futura Ley del Océano, la revisión de la Política Pesquera Común o la Visión Estratégica para la Pesca y la Acuicultura 2040.

En su intervención, Cecilia del Castillo, responsable de Pesca de Ecologistas en Acción, concluyó haciendo mención al Estado español: "El Gobierno debe utilizar todas las herramientas de las que ya dispone para impulsar con urgencia la transición hacia un modelo pesquero justo y de bajo impacto. Esto implica, por ejemplo, un reparto justo de los derechos de pesca que favorezca a quienes reducen su impacto y fortalecen las comunidades locales, así como una protección real de los mares, mediante el desarrollo y la apuesta por planes de gestión participativos en los Espacios Marinos Protegidos", señaló.