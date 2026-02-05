Ecologistas en Acción presenta alegaciones y participa en el proceso de aprobación del Plan de Ordenación del Territorio

Fotografía aérea. Imagen de archivo - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones y ha participado en el proceso de aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Según ha detallado Ecologistas en Acción en una nota, se trata de una revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía de 2006 y "acaba de pasar por un primer proceso de exposición pública". Así, "el POTA nace con la intención de ser el marco de referencia territorial para todos los planes de ordenación del territorio que se vayan a desarrollar en Andalucía; es el plan de planes con horizonte en el 2050".

Entre las principales propuestas de la Revisión del POTA, se encuentran: la vinculación del plan a la legislación y planificación sectoriales, la inclusión de la Infraestructura Verde en el Modelo Territorial, la modificación del Sistema de Ciudades para adaptarlo a las circunstancias actuales del territorio andaluz y la inclusión de criterios territoriales básicos para la implantación ordenada de las energías renovables.

En este sentido, desde Ecologistas en Acción han apuntado que "confían y desean que este sólido documento no se quede en otra declaración de intenciones y pueda vehicular políticas sostenibles vinculantes". Para ello, es "imprescindible" que las determinaciones de este Plan, Normas (N), Directrices (D) y Recomendaciones (R), "orienten todas las políticas territoriales tanto a nivel autonómico como municipal".

Entre las más de 140 alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, han destacado en cuanto a la implantación de la Infraestructura Verde, "que se incluyan todos los espacios de Red Natura 2000 como suelos No Urbanizables de Especial Protección". También han solicitado que para conseguir la Conectividad Ecológica "se incluyan todas las Vías Pecuarias y todos los cauces de los ríos y sus riberas". Además, han reclamado "incluir en la Infraestructura Verde la laguna de La Janda, la que fuera la mayor laguna de la Península Ibérica".

En relación al Litoral de Andalucía han solicitado que "se recupere, actualice y se incorpore el Plan del Corredor del Litoral de Andalucía, que fue olvidado desde los gobiernos de Susana Díaz". Igualmente, han propuesto que "en el litoral no se recalifiquen nuevos suelos, que se preserven los que quedan sin urbanizar y no se colmate urbanísticamente".

Además, han indicado que coinciden en la propuesta del Plan sobre la 'Ciudad Compacta', pero --dada la demografía andaluza-- han propuesto para las ciudades "la tendencia al crecimiento 0 o decrecimiento, fomentando la rehabilitación y revitalización". Asimismo, Ecologistas en Acción han propuesto que "no se instalen nuevas urbanizaciones en suelos rústicos separados de las ciudades existentes".

Por otro lado, en relación al Sistema Hidrológico de Andalucía entienden que es "un elemento estructurante del territorio andaluz". Por tanto, han alegado que "el desarrollo territorial depende del estado de sus masas de agua, y que el buen estado del agua no depende solo de su química (contaminación) sino también del estado hidromorfológico de los ríos encajonados, cementados, fragmentados, etc". Además, han desvelado que la "demanda sostenible es un eufemismo y no sirve para la gestión del agua; debe hacerse en función del recurso hídrico y no de la demanda".

Igualmente, en relación a las distintas instalaciones de infraestructuras energéticas, han propuesto que --aunque con retraso-- "es hora ya de pasar a delimitar y ordenar el despliegue de las energías renovables en nuestro territorio, y hacerlo de manera vinculante". Por ello, "hay que incorporar las Áreas Preferentes de Energías Renovables (APER), de la Ley 2/2007, al POTA".

Respecto al Sistema de Articulación del Territorio, y en relación al transporte y movilidad, han destacado que sus alegaciones van "encaminadas a considerar prioritarios los transportes públicos, colectivos y no contaminantes", es decir, el transporte peatonal, ciclista y ferroviario. Además, han solicitado "considerar complementarios los modos carretero, fluvial, aéreo y marítimo".

Al hilo, han propuesto --dado el bajísimo nivel de cumplimiento de los obligatorios planes locales frente al cambio climático-- "su activación, con medidas efectivas de mitigación, adaptación y participación", para lo que han propuesto que se diseñen "planes comarcales para municipios con características y desafíos similares".

Por último, Ecologistas en Acción ha confiado en que este Plan de Ordenación del Territorio llegue a una "buena formulación y no se quede en un plan más desoído e ignorado por las distintas administraciones". Y, ha concluído que en Andalucía es "necesario ordenar el territorio con una visión sostenible, equitativa y de futuro que permita a los andaluces una mejor calidad ambiental y de vida".