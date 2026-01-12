Ecologistas piden la "recuperación urgente" del río Velillos (Granada) por afección de "vertidos de aguas residuales"

Río Velillos, en término de Moclín (Granada) - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MOCLÍN (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Granada ha pedido este lunes medidas para la "recuperación urgente" del río Velillos, en el entorno de Moclín, en el extremo oriental de la comarca granadina de Loja, ante la "gravedad" de la situación de la que ha alertado por "vertidos de aguas residuales".

La Asociación Moclín Sostenible, miembro de Ecologistas en Acción, ha afirmado, en una nota de prensa de la federación, que el Velillos es un río con caudal permanente, vida silvestre y un alto valor social y paisajístico, el cual "está siendo degradado hasta el límite de lo irreversible" por "vertidos continuos de aguas fecales sin depurar, contaminación agrícola y abandono institucional están llevando al colapso ecológico a uno de los ríos más valiosos del norte de Granada, con graves consecuencias para el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de la población".

Ecologistas en Acción de Granada ha informado de que continúa con la campaña 'No queremos más vertidos, ni en los mares ni en los ríos', iniciada este verano tras episodios de contaminación detectados tanto en la costa granadina como en distintos ríos de la provincia. Uno de los casos más preocupantes para esta organización es el del Velillos, cuya situación ambiental ha indicado que "se encuentra al borde del colapso".

También conocido como río Frailes por su nacimiento en la localidad jienense del mismo nombre, recorre unos 30 kilómetros, aproximadamente la mitad de ellos por el término municipal de Moclín. Es muy conocido por senderistas y visitantes que realizan la Ruta del Gollizno y cruzan su puente colgante en el desfiladero de la Hoz.

Finalmente, desemboca en el río Cubillas, principal afluente del Genil. El Velillos constituye "un patrimonio natural de enorme valor, con riberas arboladas de álamos, chopos, mimbreras y fresnos, una rica fauna de anfibios, reptiles y aves --como el martín pescador, la lavandera o el carbonero común-- y un sistema tradicional de acequias que permite el riego de numerosas huertas".

Además, han proseguido desde Ecologistas en Acción, "es un elemento esencial para la calidad de vida de las poblaciones ribereñas". Sin embargo, el río "sufre desde hace años un grave proceso de degradación ambiental, provocado por múltiples agresiones", han añadido.

Entre ellos, "vertidos continuos de aguas fecales sin depurar a lo largo de todo su recorrido". En la pedanía de Olivares (Moclín), con unos 850 habitantes, "existen alrededor de treinta tubos que vierten directamente al río desde los barrios". A ellos se sumarían otros "incontrolados de distinto origen", entre otras cuestiones por las que los ecologistas piden medidas con carácter "urgente".

Ha detallado que, en 2022, la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía detectó la bacteria Ralstonia solanacearum en acequias alimentadas por aguas del Velillos, lo que obligó a prohibir el riego de cultivos de solanáceas como patatas, tomates o berenjenas. Paralelamente, se ha producido "la desaparición progresiva de fauna y flora, incluyendo peces y aves emblemáticas como el martín pescador".

Por todo ello Ecologistas en Acción exige el fin inmediato de los vertidos de aguas residuales sin depurar y recuerda la responsabilidad de las distintas administraciones. La Junta de Andalucía debe ejecutar de forma urgente el proyecto de depuradora para Olivares y Tiena, también en Moclín, "pendiente desde 2010, en los terrenos ya ofrecidos por el Ayuntamiento".

Al Consistorio de Moclín le corresponde la limpieza de los tramos urbanos del río y la conexión a la futura depuradora, han añadido desde Ecologistas, y, por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "debe iniciar sin demora las labores de limpieza fuera de los núcleos urbanos".