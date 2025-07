El economista, Samuel Chaves, aboga en la UPO por un nuevo modelo de liderazgo en empresas "centrado en las personas"

CARMONA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El economista, antropólogo y coach, Samuel Chaves, ha participado en uno de los Cursos de Verano --'Liderazgo para el bienestar y la salud mental en la empresa del S. XXI'-- organizado por la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, donde ha reclamado "un nuevo modelo de liderazgo centrado en las personas, capaz de generar entornos saludables, rentables y sostenibles".

En un escenario marcado por "la incertidumbre global, la aceleración tecnológica y la creciente demanda de bienestar en el entorno laboral", el modelo de liderazgo tradicional "ha quedado obsoleto", como ha afirmado Chaves en una entrevista concedida a Europa Press.

El economista ha defendido una "transformación profunda" del papel del líder dentro de las organizaciones. Frente a un enfoque centrado "únicamente en resultados y estructura", ha propuesto una visión "centrada en las personas". "En un contexto de alta incertidumbre, de muchísima tensión, y también de mucha tecnología. Estamos obligados a repensar qué papel juegan las personas en las empresas y qué tipo de liderazgo necesitamos para acompañarlas", ha explicado.

A su juicio, el gran cambio consiste en "dejar de ver al líder como gestor de tareas o controlador de procesos" y empezar a verlo como "facilitador del talento humano". "El liderazgo debe estar enfocado en promocionar a las personas. No se trata solo de lograr metas, sino de generar bienestar y sentido", ha apuntado.

"DE JEFES DE TAREAS A LÍDERES DE LÍDERES"

Uno de los conceptos centrales de su intervención en el curso ha sido la "necesidad de abandonar" el modelo clásico del "líder de seguidores" basado en "carisma, autoridad o imposición" para evolucionar hacia un "líder de líderes". Un liderazgo que "no solo dirige, sino que forma, acompaña y empodera a quienes le rodean".

Por ello, ha afirmado que "hoy no necesitamos fieles, necesitamos líderes, personas autónomas, con pensamiento propio, que sean capaces de liderarse a sí mismas y a quienes tienen a su cargo".

Para lograrlo, según Chaves, el punto de partida es el "autoliderazgo". "Liderar parte del autocuidado, ya que si tú eres feliz y tienes equilibrio, puedes ayudar a que otros también lo consigan", ha sentenciado.

En este sentido, ha insistido en que el liderazgo "no es algo reservado a altos cargos", sino que realmente "todos somos líderes, desde que tomamos decisiones en nuestra vida, ya estamos ejerciendo liderazgo. Lo importante es ser conscientes de ello y potenciarlo".

"El liderazgo también se aprende. Igual que se aprende una profesión, se entrena. Por eso este tipo de cursos son tan necesarios: no se trata solo de cambiar el discurso, sino de transformar actitudes y estructuras", ha subrayado reivindicando la necesidad de formación y reflexión.

"BIENESTAR REAL, NO COSMÉTICO"

Chaves también ha abordado las contradicciones entre los discursos de bienestar empresarial y las prácticas reales. Ha criticado abiertamente el llamado 'human washing', es decir, la adopción superficial de políticas de salud emocional sin un compromiso genuino.

"Muchas empresas ofrecen yoga o 'mindfulness', pero luego no permiten desconectar del trabajo o fomentan entornos laborales competitivos y hostiles. ¿De qué sirve ofrecer bienestar si no hay coherencia?", ha cuestionado.

Para que el bienestar sea "efectivo", según el experto, "es necesario un cambio cultural que parta desde la dirección y se traduzca en dinámicas internas reales". "Liderar para el bienestar no es permitirlo todo. También implica poner límites, tomar decisiones difíciles y generar estructuras de responsabilidad", ha explicado.

Según Chaves, el error común es confundir bienestar con ausencia de reglas ya que "liderar no es ceder ante todo. Es como con nuestros hijos: educamos con flexibilidad, pero también con firmeza. En las empresas, si alguien no comparte los valores o no se compromete con el equipo, también hay que saber decir basta".

CULTURA ORGANIZACIONAL, EMPATÍA Y RENTABILIDAD

Como economista y antropólogo, Chaves ha ofrecido una mirada única sobre las dinámicas empresariales, ya que considera que muchas compañías "siguen ancladas en esquemas del siglo XX, aplicando estructuras jerárquicas y objetivos productivistas en un entorno que ha cambiado radicalmente".

"Las empresas tienen una cultura, como cualquier comunidad humana. Y esa cultura se puede y debe transformar", ha indicado. Para lograr esa transformación, Chaves, cree "indispensable" reconectar con los valores humanos dentro del tejido empresarial. "Los valores de empresa no son lo mismo que los valores humanos. Los primeros son corporativos, los segundos viven en las personas. Y si no los cultivamos, no se integran", ha advertido.

No obstante, se ha mostrado optimista, ya que piensa que "hay muchas empresas que están haciendo las cosas bien, donde fidelizan el talento, generan entornos creativos, promueven la escucha ... y eso no solo es compatible con la rentabilidad, sino que la mejora", ha asegurado.

En su opinión, las organizaciones más humanas son también las más sostenibles y eficientes: "Cuando alguien se siente valorado, se queda, aporta y transforma". Chaves ha concluido con un mensaje directo a los participantes del curso, en el que ha considerado que "liderar para los demás es también liderar para uno mismo. Este tipo de liderazgo te hace feliz a ti, y permite que construyas entornos donde otros también puedan desarrollarse".