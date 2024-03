El edil que avisó de irregularidades dice que el alcalde de Pozoblanco (Córdoba) es el responsable y "tiene que dimitir"

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El edil del PP en el Ayuntamiento de Pozoblanco Gerardo Arévalo, que ha venido avisando desde 2023 de "la irregularidad" que supone que "el hijo de la secretaria particular" del alcalde, Santiago Cabello (PP), estuviese "cobrando sin asistir a su puesto de trabajo, ni prestar servicio alguno, en una supuesta relación laboral con el Consistorio", ha asegurado este jueves que el alcalde es el "responsable" de ello y "tiene que dimitir", siendo un ejercicio de "cinismo" que Cabello "presida una comisión para investigar su propia irregularidad".

Así lo ha asegurado este jueves en un comunicado Gerardo Arévalo, a quien el alcalde cesó a principios del presente marzo en sus responsabilidades de Personal y Contratación, y que también ha sido expulsado esta misma semana del Grupo Popular en el Ayuntamiento, culpándole Cabello de las supuestas irregularidades mencionadas, por supuestamente no haber actuado cómo debiera en este caso e, incluso, de haber asesorado como abogado al hijo de su secretaria antes de incorporarse como edil del PP al Ayuntamiento a mediados de 2023.

Ante tales acusaciones, Arévalo ha hecho un relato de hechos que comienza con la afirmación de que "durante seis meses ha habido un trabajador que ha cobrado del Ayuntamiento de Pozoblanco sin ir a trabajar, de diciembre de 2022 a junio de 2023, y el alcalde, Santiago Cabello, lo ha permitido", y "dicho empleado es hijo de la secretaria del alcalde", siendo "personal de su máxima confianza".

De hecho, "Santiago Cabello tenía conocimiento de que este trabajador estaba cobrando sin ir a trabajar, al menos desde enero de 2023, pese a que él negó conocer estos hechos cuando saltaron a la luz pública" y, a pesar de ello, el alcalde ha culpado a Arévalo "de unos hechos de los que solo él es responsable", no habiendo aclarado todavía Cabello "por qué dió la orden para que se contratara al hijo de su secretaria y después no firmó los contratos, y por qué no ha reclamado que este devuelva el dinero cobrado del Ayuntamiento".

"El alcalde --continúa el relato de Arévalo-- asegura que hizo tres requerimientos al área de Personal para que se buscara una solución al hecho de que este trabajador estuviera cobrando sin trabajar. Afirmación rotundamente falsa. Tampoco ordenó que se le diera a este una función y unas tareas que realizar. Cabello permitió el cobro durante todo este tiempo y, de hecho, firmó todas las nóminas y ordenó los pagos al hijo de su secretaria".

Todo ello ocurrió antes de que Arévalo se incorpora como edil del PP al Ayuntamiento y, precisamente, antes de ser concejal, Arévalo "nunca" ha tenido "relación directa con el empleado, ni encargo profesional suyo, ni retribución alguna por su parte". Es más, Arévalo "jamás" ejerció "como su abogado, a diferencia de lo que afirma el alcalde en una reciente nota de prensa", y por eso ha instado a Cabello a que le autorice "a revelar todos los mensajes, correos y conversaciones" que ambos han mantenido sobre este tema, "para que de verdad se aclare el asunto".

Junto a ello, Arévalo ha recordado que cuando empezó a realizar su "trabajo efectivo como concejal, el hijo de la secretaria personal del alcalde ya había finalizado su presunta relación laboral" y, "como bien afirma Cabello en su nota de prensa, yo no desvelé este caso. Que el hijo de la secretaria del alcalde cobraba sin trabajar era conocido por casi todo el Ayuntamiento. Lo único que he hecho como concejal de Personal es intentar que no hubiera situaciones irregulares, pero el alcalde se ha negado y por ello me han señalado y cesado".

Arévalo ha asegurado que, "en multitud de ocasiones", le comentó al alcalde "que debía instar al empleado a devolver las cantidades, pero me hacía promesas que no cumplía y presentaba falsas excusas". Después, "hasta en siete ocasiones por escrito", Arévalo dejo "constancia de ello", entre octubre de 2023 y enero del presente 2024, y el resultado final ha sido el cese de Arévalo en sus funciones como delegado de Personal y Contratación y su expulsión del Grupo Municipal del PP.

"CINISMO" DEL ALCALDE

Por todo ello, "que Santiago Cabello presida una comisión para investigar su propia irregularidad es muestra más que evidente de su cinismo. Todos sabemos a qué conclusiones se llegará. Si él mismo se investiga por lo que acaba de hacer unos meses antes, difícilmente se podrá llegar a un resultado correcto. Es la forma más grosera de eludir sus propias responsabilidades. Trata de cambiar la realidad sin escrúpulos en su propio beneficio, caiga quien caiga".

A este respecto, Arévalo ha dicho que él "siempre" ha "sido leal al Partido Popular, con cuyos ideales me siento identificado. Es evidente que la actitud de Santiago Cabello no encaja en esos ideales. Fruto de mi lealtad ha sido mi silencio hasta este momento, en el que no me ha quedado otra opción que manifestarme a raíz de los ataques injustificados que estoy sufriendo por parte de Santiago Cabello y de su equipo".

"Entré en política --ha prosguido-- porque Santiago Cabello me lo pidió, convencido de poder aportar al servicio público mi experiencia como abogado, y solo interesado en ayudar a mejorar Pozoblanco. Nunca me había dedicado a ello. Lo que he visto en esta experiencia me ha decepcionado, especialmente la actitud de Santiago Cabello y de algunos compañeros de mi partido, que parecen haber olvidado que, por encima de la lealtad, están la Ley y la honradez".

Ha añadido que ha "sufrido un aislamiento, un acoso y derribo y me han puesto impedimentos y trabas para realizar mis tareas como concejal, ya que Santiago Cabello antepone el rencor personal y su interés al bien común, pero he aguantado con dignidad".

"Yo he sido apartado del gobierno --ha lamentado--, expulsado del Grupo Municipal del Partido Popular, pero quien tiene que dimitir es Santiago Cabello, entre otros motivos por no haber ordenado la finalización de la relación laboral del Ayuntamiento que él preside con el hijo de su secretaria, ni reclamar en momento alguno que devolviera lo cobrado indebidamente. A día de hoy, un año y tres meses después del primer pago irregular, no tenemos noticia alguna de la devolución de las cantidades".

Por último, Arévalo ha requerido "al Grupo Popular de Pozoblanco a que cese en su campaña de difamación y desprestigio" hacia él y les ha anunciado "el inicio de las acciones legales" que le competen en defensa de sus derechos y "para la salvaguarda de mi honor", reservándose "el derecho a utilizar la documentación e información de la que dispongo para aportarla ante los procedimientos judiciales que puedan interponerse".

