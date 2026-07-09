El edil de Fiestas destaca el "salto de calidad" del mayo festivo de 2026 en Córdoba y el mayor apoyo a los caseteros

El concejal delegado de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha comparedido en el Pleno para dar cuenta de las actividades desarrolladas por su Delegación durante el calendario festivo de primavera. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano (PP), ha comparecido este jueves en el Pleno municipal en relación con las actividades desarrolladas por su Delegación durante el calendario festivo de primavera y, en este contexto, ha presentado un balance "profundamente satisfactorio", pues se ha desarrollado "un magnífico trabajo", para "hacer realidad nuestro eslógan, el más querido", el de que "falta mayo para tanta Córdoba".

Urbano ha asegurado que se ha "consolidado el salto de calidad que iniciamos a comienzos de este mandato" y ha subrayado que "hoy el mayo festivo es mucho más moderno, más sensible, más participativo", ofreciendo "la seguridad jurídica y la previsión que necesitan los colectivos, que cada año se implican junto al Ayuntamiento".

Una de las grandes novedades ha sido el entoldado de la Feria, "que hoy es una realidad, siendo uno de los aspectos más valorados por los cordobeses", a la vez que se ha logrado el propósito del "lleno total" en el recinto ferial de El Arenal, pues, "no solo se ha ocupado el espacio del año pasado, sino que se ha recuperado todo el recinto ferial, más de 1.400 metros cuadrados", además de haber invertido "en que se vuelva a escuchar la música tradicional", logrando, a la vez, la bajada del "nivel de sonido hasta bien entrada la tarde".

Es más, Urbano ha subrayado el que se ha recuperado "la feria del mediodía, invirtiendo en calidad, gastronomía" y en el "acabado increíble de las casetas", y ha revelado que "este año, de manera histórica, tendrán más ayudas que nunca", pasando "de 40.000 a 300.000 euros", una decisión que ha sido "aprobada este lunes en la Junta de Gobierno Local".

En cuanto a las Cruces de Mayo, el concejal ha asegurado que se ha vivido el "segundo año sin incidentes, ni quejas vecinales por botellón", gracias a "medidas como la modificación del horario, propiciando el tardeo frente a aquellas interminables molestias nocturnas a los vecinos", lo que ha permitido configurar las cruces "como un atractivo cultural y de ocio", que se apoya en la "tradición".

Respecto a la Cata del Vino Montilla-Moriles, Urbano ha explicado que "cumple su segunda edición la nueva Cata", con una "nueva ubicación y un nuevo modelo, donde se han desterrado aquellas concentraciones no deseadas, a altas horas de la madrugada, donde primaba el consumo de alcohol frente a la degustación del vino", logrando así "el salto de calidad" perseguido.

También ha destacado Urbano la asistencia de público "absolutamente espectácular" a la Batalla de las Flores, mientras que en el Concurso de Patios se ha "mejorado el acceso y la participación", con más apoyo económico para los patios, con respaldo, además, de patrocinadores".

LA OPOSICIÓN

Por su parte, la edil del PSOE Alicia Moya ha afirmado que "la cuestión que debatimos hoy no es si el mayo cordobés funciona en 2026", sino "si el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para que siga funcionando dentro de, 10 o 20 años", y ahí tienen claro los socialistas que al gobierno municipal del PP le "falta proyecto".

En este sentido, Alicia Moya ha dicho que "es necesario planificar con antelación y a largo plazo, proteger los patios, equilibrar turismo y ciudadanía, y escuchar a todos los colectivos y a toda la ciudadanía, y tenerlos en cuenta", porque "su falsa modestia", al decir que escucha, "no es suficiente", recordando, sobre la Feria, que el gobierno local del PP sigue sin cumplir su compromisos electorales con los caseteros empleando "excusas de mal pagador".

El concejal de Hacemos Córdoba Iván Fernández, por su lado, ha señalado que, "después de escuchar" a Urbano, "cualquiera podría pensar que el Mayo Festivo ha sido perfecto, que todo ha funcionado a la perfección, que no ha habido un solo problema y que no hay nada que mejorar. Pero esa no es la realidad, y el problema no es que haga un balance positivo, sino que hace un ejercicio de autocomplacencia, porque hacer balance no consiste en hablar solo de lo bueno, sino también analizar qué ha fallado, escuchar y explicar qué piensa hacer el para que el próximo Mayo Festivo sea mejor que el anterior".

Por último, el edil de Voz Rafael Saco ha dicho que le habría gustado que Urbano hubiese agradecido "el enorme esfuerzo que hacen asociaciones, hermandades, entidades, empresas, caseteros, etcétera, para que el mayo cordobés sea un éxito" y que lo sea, "en muchos casos, a pesar del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba", opinando Saco que "los cordobeses merecen algo más que fotografías, titulares y autocomplacencia. Merecen explicaciones, pero también saber qué plan tiene el equipo de gobierno, qué se va a hacer para el año que viene y para años venideros".