La edil de Protección Ciudadana aborda en el pleno este viernes la situación de la Policía Local de Granada

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Protección Ciudadana de Granada, Ana Agudo, comparece este viernes a petición propia en el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre del Ayuntamiento de Granada, con gobierno del PP, después de que a principios de este mes se levantara el secreto de sumario de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna en la Policía Local, con más de 40 investigados entre ellos el anterior jefe del cuerpo de seguridad municipal, José Manuel Jiménez Avilés.

La comparecencia queda recogida en el orden del día de la sesión plenaria, consultado por Europa Press, en el apartado de parte de control y seguimiento de la acción de gobierno, antes de las declaraciones institucionales y las mociones. El pasado 18 de noviembre, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, exigió responsabilidades políticas aludiendo a la existencia de una "trama corrupta" dentro del seno de la Policía Local.

Tendría en su opinión "claras conexiones con el equipo de gobierno del PP de la alcaldesa, Marifrán Carazo", el cual respondió ese mismo día a Ruz que la veía "preocupada" por lo que se pueda desprender de la investigación de los supuestos amaños en este cuerpo de seguridad municipal en su etapa como edil de Protección Ciudadana.

Le respondía en concreto el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, quien señaló que Agudo va a "dar todas las explicaciones oportunas" y datos sobre "cuestiones que no van a gustar mucho al PSOE y a la señora Ruz" a quien el primer teniente de alcalde pidió que comparezca también para dar explicaciones sobre su periodo de gestión al frente de Protección Ciudadana siendo alcalde el socialista Paco Cuenca.