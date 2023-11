Un edil de PSOE critica la manifestación de "derecha y ultraderecha" ante su sede por "no querer gobierno de progreso"

CÓRDOBA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha criticado este lunes la manifestación de este domingo por la tarde ante las puertas de la sede socialista en la capital "de la derecha y la ultraderecha", que, a su juicio, "no quieren que se mejore la vida de los ciudadanos, no quieren que haya un gobierno de progreso".

En una rueda de prensa, el edil ha dicho que "la derecha y la ultraderecha están en contra de que los ciudadanos tengan un gobierno de progreso", de modo que "no quieren que sigamos teniendo avances sociales, que siga mejorando el salario de los cordobeses, que haya partida económica para vivienda, que haya apoyo a la cultura, por ejemplo, con el bono cultural". "No quieren que progresemos", ha remarcado.

También, ha transmitido que le "preocupa mucho" que "tenemos que tener hasta miedo, porque lo que está haciendo el PP y la ultraderecha de Vox es enfrentar a los ciudadanos, enfrentar a los ciudadanos de la calle, a los amigos y a los familiares", a lo que ha añadido que "no ponen ningún plan de gestión en lo alto de la mesa, simplemente es amedrentar, enfrentar a unos ciudadanos con otros, y eso ya pasó hace muchos años y tuvimos una guerra civil".

"No estamos a la altura de ese momento, porque estamos en una democracia bastante asentada, pero sí puede provocar que a cualquier persona le dé por agredir a un socialista", ha declarado, para apuntar que "eso se lo deben hacer mirar, tanto la derecha del PP, como la ultraderecha". "Y como ocurra algo", espera que "no duerman bien, que no duerman tranquilos", porque "es lo que están provocando, que ocurra algo", ha afirmado, entre otros aspectos.

Tras asegurar que está "indignado", el concejal ha comentado que si el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado que está recibiendo "amenazas" junto a "tantos socialistas" por sus "ideas", es "porque las ha habido", aunque ha indicado que no tiene "conocimiento de que haya habido ninguna amenaza en Córdoba, pero todo es posible".

En este sentido, Romero ha pedido a los políticos del PP y de Vox que "se enfrenten con propuestas al PSOE" y que "dejen de hacer un relato falso que enfrenta a los ciudadanos y que puede provocar agresiones". "Y ya lo digo, los únicos culpables serán ellos", ha apostillado, para añadir que espera que "se lo hagan pensar".