Eduardo Martos (PP) renuncia como alcalde de Cogollos de Guadix (Granada), que elige en pleno este sábado nuevo regidor

Eduardo Martos, a la izquierda en la imagen, junto al que será su sustituto en la alcaldía de Cogollos de Guadix, Andrés Cáceres, que tomaba posesión como concejal recientemente - PERFIL EN FACEBOOK DE EDUARDO MARTOS

COGOLLOS DE GUADIX (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Cogollos de Guadix (Granada), donde el PP gobierna con mayoría absoluta, se reúne este sábado en convocatoria extraordinaria a las 12,00 horas para la investidura como alcalde de Andrés Cáceres tras la renuncia al cargo registrada este viernes por Eduardo Martos, que ha sido regidor en las dos últimas décadas, para centrarse en el ejercicio de sus competencias en el gobierno de la Diputación, donde es diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias.

En el escrito registrado este viernes en el Ayuntamiento de Cogollos de Guadix, al que ha tenido acceso Europa Press, Martos, antes de convocar pleno extraordinario y urgente para toma de conocimiento de la renuncia y elección de alcalde, con Cáceres como candidato del grupo popular, expone que, "tras 20 años de dedicación ininterrumpida" como regidor, toma la decisión de renunciar al cargo "con el fin de poder dedicar de manera plena, responsable y honesta mi tiempo y esfuerzo a mis funciones como diputado provincial".

Martos, que conserva de este modo el acta de edil, señala que "han sido 20 años de trabajo constante" y de "escuchar, aprender y tratar de responder a las necesidades" de este municipio de la comarca de Guadix, de unos 640 vecinos, "compartiendo momentos difíciles y también muchos logros que han contribuido al crecimiento de Cogollos".

"Tras una reflexión serena, considero que ha llegado el momento de dar este paso, siempre desde el respeto a la institución y al municipio" con el que ha señalado que seguirá colaborando también desde la Diputación, expresando su agradecimiento a la corporación municipal, al personal del consistorio y "de manera muy especial" a vecinos y familiares, a quienes "siempre" llevará "presentes" en su trayectoria "personal y política".

En octubre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix daba por concluida la instrucción del caso por un supuesto delito electoral en las municipales del pasado mayo en Cogollos de Guadix y procesaba por la presunta comisión de un delito de prevaricación por omisión a Martos, una circunstancia que está desvinculada de la decisión del hasta ahora alcalde de dejar la alcaldía, según fuentes populares consultadas por Europa Press.

Por su parte, el que será regidor desde este sábado entraba en la corporación local recientemente en sustitución de Jessica Hidalgo, que había venido desempeñando el cargo de primera teniente de alcalde, han indicado por su parte desde el consistorio, en el que el PP tiene cuatro ediles por dos del PSOE y uno de Ciudadanos.

En unas palabras que ha dirigido a sus convecinos este viernes, Martos ha dado a todos las gracias y ha pedido su apoyo a Cáceres "que asume ahora la responsabilidad de la alcaldía. Es joven, tiene ganas y necesita del cariño y la colaboración de todos para seguir construyendo el futuro de nuestro pueblo".