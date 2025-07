Educación desmiente que los protocolos contra el acoso "no estén funcionando" y defiende "más recursos que nunca"

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo, ha defendido este martes la gestión de su departamento frente al acoso escolar en centros educativos, con "más recursos que nunca", mientras que el grupo parlamentario Por Andalucía ha asegurado que los protocolos "no están funcionando" y asegura un aumento "disparado" de estos casos en Andalucía.

Con motivo de una pregunta por la diputada Alejandra Durán, durante la Comisión de Infancia y Adolescencia, relativa al acoso y ciberacoso escolar en Andalucía, la parlamentaria ha sostenido que "dos de cada tres profesores reconocen tener que abordar estas situaciones y sin ni tan siquiera saber cómo en muchas ocasiones".

Al respecto, ha apostillado que las formas de acoso más detectadas por el profesorado "son la exclusión social o aislamiento en un 76%; el acoso físico o verbal, con un 68%; el ciberacoso", con un 37%, y "por orientación sexual o por identidad, en un 22%".

Durán ha hecho hincapié en que "desde nuestro grupo presentamos una moción" en la que el Gobierno andaluz "admitió y aceptó determinados puntos", pero ha lamentado que "a día de hoy lo que vemos es un incumplimiento y protocolos totalmente ineficaces".

"Cuando se presentó esta moción era porque las actuaciones ya implementadas por el Gobierno de la Junta no estaban funcionando y necesitaban nuevas propuestas y nuevas iniciativas para atajar el acoso escolar, escuchando principalmente a la comunidad educativa", ha defendido, y ha abundado así en que "los protocolos son ineficaces y se ha demostrado", marco en el que ha tachado como "insuficiente" el Programa ConRed, para la prevención del acoso escolar y el ciberacoso.

En este contexto, ha recordado "el caso del niño de Granada" por el que un padre "tuvo que acudir a las redes ante la inacción de la Delegación, que precisamente lo que decía es que esto eran conflictos puntuales". "Así se cierran los protocolos de acoso", ha criticado Durán, subrayando que "seguimos sin un orientador, sin una inspección educativa, sin el coordinador de bienestar, sin la enfermera escolar que pueda detectar esos estados emocionales tanto en víctimas como en agresores".

Frente a este escenario, la titular de Educación ha ironizado que "sus datos y los míos, por el motivo que sea, nunca coinciden". "Realmente me gustaría saber cuál es su fuente. Yo le voy a decir cuál es la mía. Los protocolos que se graban en el sistema de información Seneca que hacen los centros educativos y que hace el profesorado de los centros educativos. A mí me preocupa cuando ustedes dan esos datos así alegremente y no se dan cuenta de que detrás hay profesionales".

Ha defendido que "tenemos más recursos que nunca en los centros educativos", y ha asegurado tener "una valoración positiva de las medidas que estamos haciendo". En este punto, ha recordado también que el gobierno andaluz lo que hace "es apoyar y poner los recursos", sin embargo "es la comunidad educativa, los profesores y las familias, los que se están implicando personalmente en los casos de acoso". "Son ellos los que los identifican, los siguen y los que trabajan con esos niños y niñas para mejorar su situación".

"Me parece tan injusto que diga que los protocolos no funcionan", ha continuado la consejera, que ha apostillado que "cuando nosotros decimos que se abren más protocolos pero se cierran porque no se identifican como casos de acoso, es porque eso es lo que aparece en el sistema de información Séneca, que es de donde cogemos nosotros los datos".

La titular de Educación, que también ha aseverado falta de financiación del Ejecutivo central, ha abogado por "dar las gracias al profesorado, a las familias, pero sobre todo a los equipos directivos. Hay que darle las gracias a los centros que participan en el programa de bienestar emocional, en la red andaluza Escuela Espacio de Paz, en el programa de prevención de la violencia de género, en el programa ADA de alumnado ayudante digital o en el programa Conred".

Según Castillo, "el protocolo de actuación, como todo, podemos mejorarlo y simplificarlo en los casos de acoso escolar", pero niega que "no esté funcionando". "Cuando se inicia un protocolo y se trabaja, se llega a buenos resultados. Y es verdad que han sido más de 3.000 protocolos el año pasado abiertos, pero solo el 6,15% del total de protocolos abiertos ha concluido" que existía realmente acoso. "Esto lo que demuestra simplemente es sensibilidad".

"Insisto, aquí hay que destacar el papel de la familia, el papel de la sociedad en su conjunto, porque también tenemos que trabajar con modelos diferentes para nuestros niños. Creo que tenemos que debatir en calma, tenemos que respetarnos los unos a los otros, dejarnos hablar unos a otros y escucharnos, que eso es muy importante. Y así también se previene el acoso", ha terminado Castillo.