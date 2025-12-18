El Infanta Elena de Huelva celebra su tradicional homenaje a los compañeros jubilados por su dedicación

Homenaje a los profesionales del Hospital Infanta Elena jubilados. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha celebrado este jueves un acto de homenaje a los 47 profesionales del centro que se han jubilado a lo largo del año 2025, una cita ya tradicional que cada mes de diciembre sirve para reconocer públicamente la dedicación y el compromiso de quienes han formado parte de la historia del hospital y de su manera de cuidar a las personas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el acto ha estado presidido por la delegada de Salud de la Junta en Huelva, Manuela Caro, y la directora gerente, Esperanza Quintero, junto al resto del equipo directivo, y durante el mismo se ha hecho entrega a los profesionales homenajeados de un pin de oro y una metopa conmemorativa, como muestra del agradecimiento de la institución y de sus compañeros por una trayectoria profesional marcada por la vocación de servicio.

Familiares, amigos y compañeros han acompañado a los jubilados en este encuentro, poniendo de manifiesto el valor humano y profesional de quienes han dedicado su vida laboral al cuidado de la salud de los ciudadanos y de sus familias. Del total de personas jubiladas en 2025, 22 pertenecen al área de Enfermería, 23 a la Dirección Económica-Administrativa y de Servicios Generales, y dos a la Dirección Médica.

Asimismo, durante el acto se ha destacado "el compromiso y la vinculación" de estos profesionales con el Hospital Infanta Elena, así como su contribución al modelo de asistencia humanizada que caracteriza al centro y que lo identifica como un hospital centrado en las personas, dentro del SAS, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

En nombre de todos los jubilados intervino Mari Pepa Mas, supervisora de Enfermería y profesional del centro durante muchos años, quien ha dirigido unas palabras de agradecimiento en las que recordó los inicios del centro y la experiencia compartida con compañeros y compañeras. Tras su intervención, los asistentes han rememorado los primeros años del hospital, ya que una gran parte de los profesionales homenajeados ha desarrollado casi toda su vida laboral en el Infanta Elena.

Este acto se enmarca en el programa de actividades organizadas por el hospital con motivo de las fechas navideñas, dirigidas especialmente a acompañar a las personas ingresadas durante estos días. En este contexto, la Unidad de Cocina ha diseñado menús de carácter más festivo, adaptados a las necesidades nutricionales de los pacientes, que se servirán tanto en las cenas de Nochebuena y Nochevieja como en las comidas de Navidad y Año Nuevo, incluyendo platos especiales y dulces navideños.

La ambientación navideña del centro se completa con la instalación de Nacimientos y decoración festiva en numerosos servicios y estancias del Hospital, así como con la convocatoria de una nueva edición del tradicional Concurso de Belenes que se organiza cada año y con el que se reconoce la implicación de los profesionales por hacer más agradable la estancia hospitalaria de pacientes y familiares durante estas fechas.

Entre las actividades previstas se incluyen también la visita del Coro Rociero de la Hermandad de Emigrantes el día 22 de diciembre, que recorrerá los pasillos y habitaciones del centro hospitalario llevando la alegría de estas fechas a todos los presentes, así como la participación del Coro de la Hermandad de Huelva de la Virgen de la Bella, el día 5 de enero, con el objetivo de acompañar a la Comitiva de los Reyes Magos y compartir momentos de convivencia con las personas ingresadas.

Asimismo, el día 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán el hospital, encarnados por profesionales del propio centro, como es tradición en el Infanta Elena desde hace muchos años, con el fin de felicitar la Navidad a los pacientes y entregar regalos a los hijos de los trabajadores.

Precisamente, el próximo día 22 se celebrará el sorteo para designar oficialmente a los Reyes Magos de este año, que serán los encargados de llevar ilusión y cercanía a todas las habitaciones del hospital durante estas fiestas. Todas estas iniciativas forman parte del programa de humanización que lleva a cabo el Hospital a lo largo de todo el año con el fin de acercar la asistencia sanitaria a los pacientes y atenderlos de forma integral con la empatía y la cercanía que necesitan.