Bizum y Lotería de Navidad: cómo evitar fraudes al pagar o cobrar un décimo compartido

Archivo - Una persona manda un bizum, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con el crecimiento de los métodos digitales de pago, no es de extrañar que Bizum empiece a cobrar protagonismo a la hora de comprar décimos o pagar premios de la Lotería de Navidad. Tras la decisión de Loterías y Apuestas del Estado de incorporar Bizum como método de cobro para premios con un valor inferior a 2.000 euros, el organismo afirma que es el "primer comercio físico en España" en incorporar dicho método de cobro de premios menores y subraya la creciente digitalización de la Lotería.

Esta evolución va de la mano de los cambios en los hábitos de pago de los jugadores de la Lotería de Navidad, ya que cada vez son más los que comparten décimos y pagan a través de Bizum. La propia plataforma registró en diciembre del año pasado más de 28,2 millones de usuarios y más de 100 millones de operaciones, algunas de ellas relacionadas con pagos y cobros de Lotería y Apuestas del Estado. Ante esta extensión del uso de Bizum en la lotería navideña, es necesario una serie de medidas para mantener la seguridad y evitar el fraude.

CONSEJOS PARA EVITAR EL FRAUDE AL PAGAR UN DÉCIMO

Entre las principales recomendaciones indicadas por SPC, una empresa de electrónica de consumo, destaca la importancia de especificar en el concepto del pago los datos clave de la transacción por Bizum. Este concepto debe incluir el número del décimo y la aportación económica realizada por su compra, de modo que el pago quede identificado como una participación concreta y no como una transferencia genérica.

También se aconseja verificar el número del destinatario, realizar el pago únicamente si se está conectado a una red segura y no a una wifi pública y asegurarse de que la aplicación de la entidad bancaria esté actualizada y cuente con doble factor de verificación.

Además, al efectuar este pago, es aconsejable hacer una captura del justificante y enviarla por WhatsApp a todos los participantes del décimo para que quede constancia del pago realizado. Asimismo, se recomienda crear un acuerdo firmado informal entre los jugadores que comparten el número que reúna información sobre los titulares: nombres; la fecha y la cantidad aportada por cada participante; el número del décimo; una fecha límite de pago; y, la fecha de pago del mismo. Este documento puede convertirse en una garantía para los jugadores frente a posibles dudas o reclamaciones posteriores.

Las aplicaciones de pago digital suelen ofrecer la opción de compartir o reclamar pagos de cada participante. Por ello, se recomienda su uso, ya que facilita el pago de cada titular y aporta trazabilidad a la operación.

No obstante, es importante extremar la precaución y rechazar solicitudes de dinero no solicitados o procedentes de desconocidos dado que El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado sobre estafas en fechas navideñas como el "Bizum inverso", en el que un estafador envía una solicitud de dinero en lugar de realizar un pago.

¿QUÉ PASA SI TU NÚMERO HA SIDO PREMIADO?

En el caso de que los jugadores hayan sido premiados con un premio menor (su valor es inferior a 2.000 euros), el cobro se podrá realizar en cualquier punto de venta de la red comercial de Loterías tanto en metálico como a través de Bizum. Sin embargo, si el premio es igual o superior a 2.000 euros, solo podrá cobrarse en dos entidades bancarias autorizadas, CaixaBank y BBVA, y será necesario que todos los titulares del décimo acudan al banco para identificarse.

Para los décimos adquiridos a través del canal online oficial, los premios menores se ingresan directamente en la cuenta de juego del comprador, siempre que no exceda los límites establecidos, en cuyo caso se abonan a través de transferencia bancaria a la cuenta que se haya indicado. Si el décimo online resulta premiado con un premio mayor el ingreso se abonará mediante una transferencia bancaria a la cuenta corriente del comprador, previa verificación del número de cuenta tras el sorteo.