Educación informa a la Mesa Sectorial del programa de refuerzo educativo y los sindicatos afean "falta" de negociación

Publicado 22/04/2019 19:23:02 CET

La Junta asegura que los fondos europeos, de carácter finalista, con los que se financiará esta medida "corrían riesgo de perderse"

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha presentado este lunes a los sindicatos en la Mesa Sectorial --CSIF, CCOO, UGT, ANPE y Ustea-- los detalles del Programa Estival de Refuerzo Educativo y Deportivo, que se desarrollará durante el mes de julio, una de las medidas encaminadas a combatir el abandono escolar temprano y dirigida al alumnado de Primaria, una medida a la que los sindicatos se oponen por "falta" de negociación.

Según indica la Junta en un comunicado, los criterios empleados para seleccionar los 234 colegios e institutos en los que se implantará este programa han sido elegidos en función de su habitabilidad, tamaño (20 aulas en el caso de los IES y 12 en el de los CEIP) y situación geográfica, para llegar al mayor número de comarcas posible, señala

La viceconsejera de Educación y Deporte, y los directores generales de RRHH y de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, Marta Escrivá, Juan Carlos Aunión y Daniel Bermúdez, han confirmado a los sindicatos que este programa experimental será evaluado, junto al Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los Centros Docentes Públicos de Andalucía (PROA) para que sirvan de base para el futuro Plan Plurianual de Refuerzo Educativo.

También han informado de que el programa de refuerzo se financia, en su mayor parte (10,5 millones de euros) con fondos europeos de carácter finalista y concreto, es decir, "una partida que no se puede usar para otro fin y que se podrían perder si no se utilizan para este programa".

Educación ha señalado que está previsto que alcance a más del 40 por ciento del alumnado con necesidades de refuerzo educativo y que en quinto y sexto de Primaria este porcentaje se eleva por encima del 70 por ciento. "El PROA llega actualmente a menos del diez por ciento de los niños que necesitan refuerzo en Primaria y Secundaria durante el curso escolar", puntualiza.

El Programa Estival de Refuerzo se desarrollará en dos turnos: 1-15 de julio y 16-31 de julio. En cada uno de ellos habrá dos grupos: Matemáticas y Lectura (para niños y niñas que hayan suspendido una asignatura que no sea inglés o más) e Inglés (para niños y niñas que hayan suspendido una asignatura que sea inglés o que hayan obtenido un 5/6 en inglés). Todos los participantes practicarán deporte.

La participación en una quincena no será excluyente, y si existe disponibilidad de plazas los alumnos podrán participar en el programa todo el mes. El coste para las familias es de 15€ por alumno y quincena, sobre un coste total de 120 euros por alumno y quincena.

Los docentes serán funcionarios de carrera que se sumen de forma voluntaria, y que recibirán una gratificación de 30€/hora. A lo largo de esta semana comenzará el plazo de inscripción en el Programa de Refuerzo, que se cerrará el 10 de mayo. La inscripción se realizará preferentemente por vía telemática. En la web de la Consejería se publicarán también el calendario y el listado de centros definitivo. Durante el programa de refuerzo estival no habrá servicios complementarios (comedor, transporte escolar, aula matinal*).

Por su parte, el presidente de ANPE-A, Francisco Padilla, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el programa "no ha convencido" y ha afirmado que "se han opuesto a él tanto en el fondo como en la forma".

"En el fondo, encontramos que no se sustenta pedagógicamente porque es un refuerzo ocasional durante 15 días y deslocalizado, así que no cumplirá el objetivo de luchar contra el abandono escolar y creemos que el refuerzo tiene que mantener durante todo el curso", ha explicado, y en la forma, porque "no se ha contado con los sindicatos, y ya está en marcha", así que "poco podemos decir".

Además, ha apuntado que "desconocen" los centros seleccionados y los criterios que han tenido en cuenta, y ha afirmado que "han dejado la puerta abierta" a la consejería para "negociar un programa de refuerzo real, serio, coherente y estable en el tiempo".

CSIF Andalucía ha denunciado, por su parte, la "falta" de negociación en la Mesa sectorial de Educación, así como la "ausencia de información" acerca del Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo anunciado y ha lamentado que, el proyecto estival "sea una decisión unilateral de la consejería, organismo al que pide, una vez más, transparencia, diálogo, negociación y consenso".

Así, el presidente del sector de Educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, ha criticado, a través de un comunicado, la "desinformación" sobre todo lo relativo a la implantación del programa y ha afirmado que "existen dudas sobre cómo va a ser el trabajo de los docentes, los sistemas de selección, la afectación del tiempo de servicio en las listas de interinos, etcétera".

A ello se suman, según CSIF-A, las condiciones de climatización de los centros educativos. "Alumnado y profesorado han vivido en cursos anteriores un infierno debido a las altas temperaturas, no tenemos garantías de que la situación no se vuelva a repetir en el desarrollo de este programa, por eso hemos vuelto a pedir explicaciones en la Mesa sectorial", ha apuntado Hidalgo.

CSIF-A: "NO ES UNA SOLUCIÓN REAL A LAS ALTAS TASAS DE ABANDONO"

De este modo, el sector de Educación de CSIF-A indica que el programa que plantea la consejería "no puede ni es una solución real a las altas tasas de abandono escolar existentes en Andalucía" y que para abordar esta problemática "es necesario un plan integral con medidas de calado como la reducción de ratios; los desdobles de grupos para algunas materias; la atención a la diversidad y los refuerzos con los recursos humanos necesarios; un aumento de plantillas en los centros; la detección precoz del alumnado con necesidades educativas específicas, y seguir en la línea de mejora de la cobertura de las bajas para que se cubran a la mayor brevedad posible".

Sobre la obesidad que afecta al 40 por ciento de los escolares, no parece que 15 días de programa educativo con una asignación diaria de 2,5 horas a actividades deportivas "sea la solución para paliar esta situación".

Para CSIF, "un tema de tamaña gravedad se debe acometer desde el programa de Gobierno de la Junta de Andalucía, realizando campañas de concienciación y promoción del deporte así como acciones formativas con las familias y el alumnado con el claro objetivo de poner en marcha hábitos para una vida saludable (adecuada alimentación, realización de ejercicio físico, etcétera) para reducir esta epidemia del siglo XXI".

UGT PIDE A LA CONSEJERÍA QUE "DÉ MARCHA ATRÁS"

Desde la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de UGT han señalado a través de un comunicado publicado en su web que, como representante legítimo de los trabajadores, se posicionan "radicalmente en contra de una decisión unilateral de la Consejería de Educación y Deporte, que en ningún momento ha negociado nada con los representantes de la comunidad educativa ni con los sindicatos".

De este modo, instan a la Consejería de educación y Deporte a que "dé marcha atrás" en sus pretensiones de implantar el programa de refuerzo educativo "sin haber negociado las condiciones laborales de los trabajadores, ni la selección del profesorado, ni explicar qué alumnado son merecedores del programa ni la asignación a unos centros y no a otros".