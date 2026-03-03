Efectivos de Bomberos de Jaén realizan un simulacro de rescate en el Castillo de Santa Catalina

Bomberos de Jaén participan en el simulacro de un rescate en el Castillo de Santa Catalina.
Publicado: martes, 3 marzo 2026 18:52
JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Parque de Bomberos de Jaén han llevado a cabo un simulacro de rescate en el castillo de Santa Catalina, con trabajos que se han desarrollado, en concreto, en las Torres del Homenaje y de las Damas.

El ejercicio forma parte de las labores de entrenamiento que este cuerpo realiza para actualizar sus maniobras en caso de tener que afrontar una operación de este tipo, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

La actividad se ha realizado atendiendo a la gestión del riesgo, el uso de material específicos (montaje y desmontaje) así como cuerdas certificadas, arneses, mosquetones y camillas junto a la inmovilización de la víctima en caso de accidente.

