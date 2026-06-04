Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas aumentan un 51,17% en Andalucía en el primer trimeste hasta las 1.226

Archivo - Obras de promoción de viviendas. Imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado en el primer trimestre del año un total de 1.226 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 51,17% más que en el mismo periodo del año anterior (811) y lideró las ejecuciones sobre viviendas en este periodo, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de estas 1.226 ejecuciones sobre viviendas, 197 fueron sobre vivienda nueva y 1.029 sobre vivienda usada, mientras que, por su titular, 979 fueron realizadas sobre personas físicas y 247 sobre personas jurídicas.

Además, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 1.813 fincas, de las que 1.226 fueron viviendas, 44 solares, 111 rústicas y 432 de otro tipo.

DATOS NACIONALES

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.328 en el primer trimestre del año, cifra un 3,8% inferior a la del trimestre anterior, pero un 38,1% superior a la del mismo trimestre de 2025.

Es la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales para un primer trimestre desde el año 2022, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En el primer trimestre se iniciaron 6.602 ejecuciones hipotecarias, un 4,7% menos en tasa trimestral pero un 20,1% más en la comparativa anual. De ellas, 6.275 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 327 a fincas rústicas (-15,1% trimestral y +1,9% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 4,1% en el trimestre, pero subieron un 21,2% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Dentro de las fincas urbanas, 4.607 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 1,1% menos que en el trimestre anterior, pero un 34,5% más que en el primer trimestre de 2025. De ellas, 3.953 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 3,8% inferior a la del trimestre anterior, pero un 35,8% por encima de la del primer trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas se incrementaron un 19,6% trimestral y un 27% en tasa interanual, hasta las 654, mientras que las realizadas sobre solares disminuyeron un 6,6% entre enero y marzo (-28,7% interanual), hasta totalizar 127.