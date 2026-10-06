Ejecutado en Jaén capital el desahucio de una madre y sus dos hijos menores tras no lograr parar el lanzamiento

Protesta de la PAH contra los desahucios/Archivo - PAH

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una madre y sus dos hijos de 1 y 7 años han sido finalmente desahuciados después de que el juzgado no haya paralizado el lanzamiento y hayan tenido que abandonar la vivienda que ocupaban en la Avenida de Barcelona, en Jaén capital. El juzgado, según se ha indicado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), contaba con el informe que acredita la situación de "extrema vulnerabilidad" de esta familia.

La mujer había acumulado en los últimos cinco años una deuda de 20.000 euros por impagos a la propietaria del inmueble, una octogenaria que puso el caso en manos de la justicia.

Como alternativa habitacional tras el desahucio, la madre y sus dos hijos han sido alojados este martes en el albergue de Inturjoven como primera opción mientras se les busca un alquiler social. Desde la PAH en Jaén se ha indicado que Cáritas ya habría ofrecido una vivienda.

Respaldados por la PAH y diversos colectivos, la mujer y su pareja han abandonado la casa con dirección al albergue juvenil, una vez que se ha ejecutado el lanzamiento.

El abogado de oficio de la familia había solicitado al juzgado la suspensión del lanzamiento y que se valorara que la Diputación Permanente del Congreso, máximo órgano parlamentario en periodo electoral, tenía previsto convalidar este martes los decretos de vivienda que amplían hasta 2030 la protección frente a los desahucios de familias vulnerables.

PAH Jaén consideraba que el juzgado debería haber tenido en cuenta la voluntad política y normativa de reforzar esta protección y haber aplazado el lanzamiento hasta que la nueva regulación pueda desplegar sus efectos.

Las 18 organizaciones que respaldaron la declaración institucional para impedir desahucios en la ciudad de Jaén impulsada por la PAH han estado presentes en la Avenida Barcelona para acompañar a la familia que finalmente ha tenido que abandonar la vivienda.