Montero reprocha al PP, Vox y Junts el rechazo a decretos de vivienda tras desahucio de una madre y sus hijos en Jaén

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reprochado el voto contrario a los reales decretos de vivienda por parte de PP, Vox y Junts tras el desahucio de una madre y sus dos hijos de uno y siete años en Jaén. El juzgado, según se ha indicado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), contaba con el informe que acredita la situación de "extrema vulnerabilidad" de esta familia.

"Hace cuatro días, PP, Vox y Junts tumbaron un decreto que evitaba desahucios injustos. Y hoy el Gobierno de España ha vuelto a poner esas medidas encima de la mesa aprobando soluciones a problemas como el de Charo y su familia", ha destacado este martes en una publicación en su cuenta oficial 'X'.

En este sentido, ha asegurado que la vivienda "se ha convertido en una de las grandes fracturas sociales de nuestro tiempo y requiere más intervención pública, más vivienda asequible y menos especulación".

"Una vivienda es un hogar antes que un negocio. Y cuando el mercado no garantiza un derecho básico, lo público tiene la obligación de actua", ha remarcado.

Asimismo, Montero ha extendido estas reclamaciones al momento de precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "En eso también consiste la elección que tiene España por delante: entre quienes creen que el mercado debe decidirlo todo y quienes creemos que hay derechos que una democracia tiene la obligación de proteger", ha subrayado.

"Para eso está el Estado. Para proteger a quien lo necesita, garantizar alternativas habitacionales y dar también seguridad a los pequeños propietarios. Ningún niño debería preguntarse al salir del colegio dónde va a dormir esa noche", ha concluido.