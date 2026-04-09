Elecciones andaluzas del 17M: cuándo se notificará a los elegidos para las mesas electorales y el plazo de alegaciones

Archivo - Una mesa electoral comienza a contabilizar los votos. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con las elecciones autonómicas en Andalucía a poco más de un mes, previstas para el próximo 17 de mayo, muchos ciudadanos empiezan a plantearse una duda recurrente sobre cuándo sabrán si han sido seleccionados para formar parte de una mesa electoral.

El proceso comienza con el sorteo de mesas electorales que realizan los ayuntamientos para designar a los miembros de las mesas electorales. Este se llevará a cabo entre el 17 y el 21 de abril, según la información publicada por la Junta Electoral de Andalucía en su página web y recogida por Europa Press.

Una vez efectuado el sorteo, las Juntas Electorales de Zona (JEZ) procederán a notificar a los ciudadanos seleccionados, así como a enviarles las instrucciones para la mesa electoral. Estas comunicaciones comenzarán a realizarse a partir del 24 de abril, es decir, tres días después de la finalización del sorteo.

¿CUÁNDO COMIENZA EL PLAZO PARA LAS ALEGACIONES?

Posteriormente se abrirá el plazo para presentar alegaciones ante la JEZ por causas que impidan formar parte de la mesa electoral. Este periodo se iniciará el 1 de mayo, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral.

Concluido dicho plazo, el 5 de mayo comenzará la resolución definitiva de la JEZ, incluyendo en su caso la designación de sustitutos, generalmente, el primer suplente para cubrir las vacantes.

En las horas previas a la jornada electoral se contempla un último margen de actuación. Al menos 72 horas antes de la constitución de las mesas en torno a las 8,00 horas del 15 de mayo, los designados podrán comunicar a la JEZ la imposibilidad de desempeñar el cargo por causas justificadas.

Por último, si surge una causa sobrevenida, los miembros de la mesa aún podrán notificar su imposibilidad hasta antes de las 8,00 horas del 17 de mayo, día de la votación.