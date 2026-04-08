25 partidos y tres coaliciones se acreditan para concurrir a los comicios andaluces, 13 en todas las provincias

Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 partidos y tres coaliciones han presentado candidaturas para conseguir al menos alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz que se eligen en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Trece de estos partidos y coaliciones se presentan por las ocho provincias de la comunidad.

Estos datos se desprenden de la información hecha pública por la Junta Electoral de Andalucía (JEA) sobre formaciones políticas acreditadas para concurrir a las elecciones autonómicas.

Entre esas trece formaciones que presentan candidaturas por las ocho provincias, figuran, con las mismas denominaciones, las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la XII legislatura, en concreto, PSOE-A, PP, Vox, Por Andalucía (coalición) y Adelante Andalucía.

No obstante, cabe precisar que en las últimas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, Adelante Andalucía --que ahora se presenta como partido político-- concurrió como coalición junto a Andalucistas, con la denominación Adelante Andalucía-Andalucistas y obtuvo dos escaños (por Cádiz y Sevilla). Durante la XII legislatura, el grupo parlamentario se ha denominado Mixto-Adelante Andalucía.

Asimismo, para las elecciones del 17 de mayo, Andalucistas concurre como la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz, con candidaturas en las ocho provincias.

En la información publicada por la Junta Electoral de Andalucía, consta la retirada de los partidos Podemos y Alianza Verde, que finalmente se han integrado en la coalición Por Andalucía, a diferencia de lo que ocurrió para las elecciones de junio de 2022. Por un problema con los plazos, en aquella ocasión, ambos partidos no quedaron formalmente integrados en Por Andalucía, sino que respaldaban la coalición y contaban en las candidaturas con representantes con la categoría de independientes.

Los otro siete partidos que presentan candidaturas por las ocho circunscripciones son: Escaños en blanco para dejar escaños vacíos; Se acabó la fiesta; Partido animalista con el medio ambiente; Partido comunista del pueblo andaluz; Por un mundo más justo; Falange española de las Jons, y Nación andaluza.

Tras los partidos con candidaturas en las ocho provincias, se sitúa uno con listas por cuatro provincias, Partido Comunista de los Trabajadores de España (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), y dos con listas por tres provincias: Partido Autónomos (Cádiz, Málaga y Sevilla) e Izquierda anticapitalista revolucionaria (Almería, Granada y Huelva).

Asimismo, hay dos partidos con candidaturas por dos circunscripciones: Izquierda por Almería (Almería y Sevilla) y Poder Andaluz (Huelva y Sevilla).

Por su parte, un total de diez formaciones políticas concurre con candidaturas por una única provincia: Alternativa malagueña (Málaga); Conecta Andalucía (Málaga); Partido Andalusí (Cádiz); 100x100 Unidos (Cádiz); Sociedad unida (Málaga); Almerienses-regionalistas pro Almería (Almería); Ahora España (Málaga); Jaén merece más (Jaén); Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Granada), y la coalición Huelva existe (Huelva).



