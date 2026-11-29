Archivo - Detalle del colegio electoral IES San Isidoro de Sevilla en una imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones autonómicas que se celebran este domingo 29 de noviembre han arrancado en toda Andalucía con la constitución, a las 09.25 horas, del 100% de las 10.495 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la comunidad, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral del Ministerio del Interior.

Los últimos colegios electorales en constituirse en Andalucía se localizan en las provincias de Málaga, en concreto tres en la localidad de Estepona, y Sevilla, una decena en los distritos Macarena Norte, Este-Alcosa-Torreblanca y San Pablo-Santa Justa de la capital.

Ello supone que a las 09.25 horas ya están constituidas las 849 mesas electorales, 1.617 en Cádiz, 956 en Córdoba, 1.143 en Granada, 656 en Huelva, 870 en Jaén, 1.778 en Málaga y 2.618 en Sevilla.

Los 785 municipios andaluces activan este 29 de noviembre un total de 3.756 colegios electorales, que disponen de 10.495 mesas electorales integradas por 31.485 miembros (presidentes y vocales), apoyados por 4.899 representantes de la Administración del Estado.

Para garantizar la seguridad y la normalidad democrática durante la jornada electoral se ha desplegado en toda Andalucía un operativo integrado por 21.293 efectivos, en concreto, 7.353 agentes de la Policía Nacional, 11.243 de la Guardia Civil y 2.697 de las distintas policías locales.

Un total de 6.833.904 andaluces, 300.520 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29N en las decimoséptimas elecciones generales para elegir a 60 diputados en el Congreso (uno menos que en las últimas generales porque Cádiz pierde un escaño en beneficio de Madrid) y a 32 senadores.