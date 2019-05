Elecciones municipales 2019: 298 candidaturas se disputan 907 actas de concejal en los 77 municipios de Córdoba

Publicado 25/05/2019 9:42:34 CET

La capital cuenta con 13 candidaturas al Ayuntamiento, misma cifra que en 2015, y se estrenan Fuente Carreteros y La Guijarrosa

CÓRDOBA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 298 candidaturas entre partidos políticos y agrupaciones de electores se presentan a las elecciones municipales de este domingo 26 de mayo para los 77 municipios de la provincia de Córdoba, lo que supone 24 más de las que se presentaron en los comicios de 2015, y a través de las que los ciudadanos elegirán a un total de 907 concejales, los mismos que en las elecciones anteriores.

Entre las novedades destaca la incorporación de los municipios de Fuente Carreteros y La Guijarrosa, antes entidades locales autónomas (ELAs), en los que se tendrá que elegir a nueve concejales en cada uno entre tres candidaturas que concurren en cada localidad. En la primera de ellas Olivo, PSOE y PP y en la segunda, Candidatura Independiente de La Guijarrosa, PSOE y PP.

Por otra parte, los pueblos de Fuente Palmera y Santaella, a los que pertenecían los dos citados municipios, respectivamente, y Baena, Rute, Obejo y Benamejí reducen sus plenos al perder población. En los dos primeros casos pasan de 17 a 13 ediles y de 13 a once concejales. Mientras, Baena reduce su Corporación de 21 a 17 ediles; Rute lo hace de 17 a 13; Obejo, de once a nueve, y Benamejí, de 13 a once. La estructura se completa con diez Juntas Electorales de Zona, las mismas que en 2015.

En el caso de la capital, son un total de 13 candidaturas las que se presentan, misma cifra que en 2015, de manera que a parte del PP, que ganó los pasados comicios con once concejales; PSOE, con siete; IU, con cuatro, y Cs, con dos --no concurren Ganemos en Común, que tenía cuatro, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC), en favor de Ganemos Córdoba, y UCOR, disuelto, que tenía uno--, se presenta por tercera vez Por un Mundo más Justo (PUM+J).

Asimismo, entre las fuerzas que acuden a las municipales por segunda vez en la capital están Cs, Vox, 'Andalucía, Entre tod@s' --en sus primeras, 'Entre tod@s, sí se puede Córdoba'--, el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) y Escaños en Blanco (EB), al tiempo que debutan Acción Por Córdoba (AxC), Podemos, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) y Ganemos Córdoba, como nuevo partido al que le dio la razón el TC en detrimento de Ganemos en Común. En total, son 29 concejales para la Corporación Municipal.

Cabe recordar que solo PP y PSOE presentan listas en los 77 municipios de la provincia, siendo además estos dos partidos las dos únicas opciones que tendrán los electores en 15 localidades, mismo número que en 2015, concretamente en Monturque, Luque, Valenzuela, Zuheros, Encinas Reales, Los Blázquez, Fuente la Lancha, La Granjuela, Valsequillo, Villanueva del Rey, Dos Torres, Pedroche, Torrecampo, Villanueva del Duque y Almedinilla.

Igualmente, en los municipios de Priego de Córdoba y Obejo estas elecciones llegan después de que durante el mandato 2015-2019 se hayan producido sendas mociones de censura, en las que el PSOE arrebató la Alcaldía al PP en 2017 en la primera localidad y al contrario en el segundo, donde también en 2017 el PP arrebató la Alcaldía al PSOE.

Al respecto, en Priego el PSOE tuvo el apoyo de PA y Participa Priego en la moción de censura, mientras que en estas elecciones se presentan siete candidaturas, entre ellas la del PSOE, encabezada por quien ha sido el alcalde desde 2017, José Manuel Mármol; la del PP, con la exalcaldesa María Luisa Ceballos como número uno, y las de Ciudadanos, IU, Podemos-Equo-Participa Priego, Vox y Unión y Progreso Rural (UYPR).

En el caso de Obejo, donde el PP logró el apoyo de la UCMI en la moción de censura, ahora se presentan cinco candidaturas, como son la del PP, encabezada por quien ha sido alcalde desde 2017, Pedro López; la del PSOE, con Carmen Pozón como número uno, y las de Ciudadanos, UCMI e IU.

LAS ELA

En cuanto a las entidades locales autónomas (ELA), para las que el Gobierno andaluz convoca este domingo las elecciones a las presidencias y a las juntas vecinales, en el caso de Córdoba son Algallarín (Adamuz), Encinajero de Córdoba (Córdoba), Ochavillo del Río (Fuente Palmera), y Castil de Campos (Priego), en las que se presentan un total de diez candidaturas.

En concreto, este trámite electoral es simultáneo del que realiza la Administración General del Estado para los municipios, por lo que las administraciones andaluza y estatal estarán en permanente contacto y coordinación.

Los espacios y cabinas serán los mismos que se fijan para el conjunto de las elecciones locales, si bien habrá urnas, papeletas y sobres específicos para votar a los alcaldes-presidentes de las ELA, a los que se elige de forma similar a las elecciones al Senado, es decir, que se vota directamente a las personas.