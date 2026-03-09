Las elecciones al Rectorado de la Universidad de Córdoba se celebrarán el 23 de abril

(Desde Izda.) Ventura, Torralbo Y Aparicio, En La Presentación Del Proceso De Elecciones Al Rectorado De La Universidad De Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) celebrará el 23 de abril las elecciones para elegir rector o rectora, convocadas tras la firma de la resolución rectoral que inicia formalmente el proceso electoral, con la principal novedad de que la votación se realizará mediante voto electrónico, aunque se trata de un sistema que la UCO ya ha utilizado en otros procesos electorales.

A este respecto y en rueda de prensa, el rector de la UCO, Manuel Torralbo; el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la UCO y presidente de la Comisión Electoral, Sebastián Ventura, y la directora del Gabinete de Comunicación de la UCO, Rosa Aparicio, han presentado el calendario electoral, el funcionamiento del sistema de votación y la campaña informativa que acompañará las elecciones.

Durante su intervención, el rector de la Universidad de Córdoba ha destacado la importancia de la participación de la comunidad universitaria en un proceso que forma parte del funcionamiento democrático de la institución. Torralbo ha explicado que estas elecciones "constituyen un momento relevante para la vida universitaria, en el que profesorado, personal técnico y estudiantado participan en la elección de los órganos de gobierno de la Universidad".

En este contexto, ha señalado que la implantación del voto electrónico busca "facilitar la participación y eliminar barreras a la hora de ejercer el derecho al voto". Según ha indicado, "una de las intenciones de este sistema es facilitar al máximo que la comunidad universitaria pueda participar en el proceso electoral".

El rector ha recordado además que los niveles de participación suelen variar en función del número de candidaturas y del sector universitario, siendo tradicionalmente más elevados entre profesorado y personal técnico que entre el estudiantado. En cualquier caso, ha señalado que el nuevo sistema puede contribuir a mejorar esos niveles de participación, ya que esperan que "estas facilidades del 'clic' ayuden a que la gente participe, que es también uno de los objetivos que buscamos con este sistema".

CALENDARIO ELECTORAL

Por su parte, el presidente de la Comisión Electoral ha explicado las principales fases del calendario electoral y ha detallado que el censo electoral provisional se publicará este martes 10 de marzo, mientras que el plazo de presentación de candidaturas se desarrollará entre el 19 y el 20 del presente marzo.

La proclamación definitiva de candidaturas está prevista para el 6 de abril, tras lo cual se abrirá el periodo de campaña electoral, del 7 al 21 de abril, culminando con la jornada de votación el 23 de abril. El calendario contempla además la posibilidad de una segunda vuelta a comienzos de mayo, en caso de que ningún candidato o candidata alcance la mayoría requerida en la primera votación.

FUNCIONAMIENTO DEL VOTO ELECTRÓNICO

Sebastián Ventura ha explicado también el funcionamiento del sistema de voto electrónico, que permitirá participar accediendo a la plataforma de votación con las credenciales corporativas personales de la Universidad. Según ha indicado, el sistema es sencillo de utilizar, pues "solo hay que acceder con el usuario de la UCO, seleccionar una de las opciones disponibles y emitir el voto".

El presidente de la Comisión Electoral ha destacado además que el recuento es automático, lo que permitirá conocer los resultados con rapidez, una vez finalizada la votación. Ventura ha señalado, igualmente, que el sistema garantiza plenamente la confidencialidad del voto, ya que "no hay manera de saber lo que ha votado una persona en un momento determinado", al almacenarse la información cifrada en la urna digital.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Durante la comparecencia también se ha presentado la campaña informativa que acompañará el proceso electoral. Al respecto, la directora del Gabinete de Comunicación, Rosa Aparicio, ha explicado que la campaña se articula en torno al lema 'Cuando participas, gana la pública', con el que se quiere subrayar la importancia de la participación de la comunidad universitaria.

Aparicio ha destacado que con este lema se ha querido "recordar que participar en las elecciones universitarias no es solo un gesto puntual, sino una forma de implicarse en la vida de la institución". La directora del Gabinete de Comunicación ha señalado, además, que el mensaje pone el acento en la dimensión colectiva del proceso electoral, ya que "cuando la comunidad universitaria participa, contribuye también al fortalecimiento de la universidad como proyecto compartido".

La imagen de la campaña se construye a partir de tres teléfonos móviles que representan el voto 'on line' y simbolizan a los tres estamentos que participan en las elecciones universitarias, es decir, el personal docente e investigador, el personal técnico de gestión, administración y servicios, y el estudiantado.

La presencia de estos elementos visuales conecta con la incorporación del voto electrónico, que permitirá participar desde cualquier lugar mediante un sistema sencillo y seguro. La información sobre el proceso electoral estará centralizada en la web 'www.uco.es/elecciones2026', donde se podrá consultar el calendario electoral, las distintas fases del proceso y materiales explicativos sobre el funcionamiento del sistema de votación.