Emacsa creará en Córdoba un centro de control permanente para garantizar una gestión más segura y digitalizada

Edificio de Emacsa. - EMACSA

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) contará con un Centro Unificado de Control (Cuce), una actuación que, enmarcado en el proyecto '#REDES_EMACSA 5.0' y en el Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, tiene como objetivo crear el núcleo de inteligencia operacional de la entidad pública para garantizar una gestión más segura y digitalizada.

Según ha indicado la empresa municipal en una nota, actualmente en fase de licitación, el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha explicado que esta infraestructura servirá para seguir "avanzando en la modernización del ciclo integral del agua con el objetivo de ofrecer a Córdoba un servicio cada vez más seguro, eficiente y preparado para responder a los desafíos presentes y futuros vinculados a los efectos del cambio climático".

El Cuce se desarrolla dentro del proyecto '#REDES_EMACSA 5.0' y en plena alineación con la misión del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua. Está concebido como "más que un centro de control convencional", actuará como el "cerebro desde el que se coordinará, integrará y anticipará la operación de todas las infraestructuras críticas de Emacsa, tanto en situaciones de normalidad como ante escenarios complejos derivados de eventos climáticos extremos, que cada vez son más frecuentes e intensos".

La puesta en marcha de este centro responde a la necesidad de dar un salto cualitativo en la gestión operativa del agua. El nuevo sistema responde así a la creciente complejidad de la operación urbana y la necesidad de actuar de forma preventiva frente a situaciones de riesgo.

El Cuce permitirá "una operación coordinada, continua, segura y basada en datos, reforzando de forma decisiva la resiliencia del servicio público del agua en Córdoba", ha subrayado García-Ibarrola. Gracias a esta actuación, Emacsa contará con un espacio único de coordinación centralizada '24/7' para permitir una supervisión permanente y en tiempo real de los sistemas de abastecimiento, saneamiento, depuración y gestión energética.

Además, el Cuce facilitará la integración total de datos procedentes de todas las fuentes actuales y futuras desplegadas al amparo del Perte, mejorando la capacidad de anticipación, análisis y prevención ante incidencias. El nuevo centro incorporará una plataforma IT/OT (tecnologías de la información y operativas) de nueva generación para la adquisición, análisis y visualización unificada de la información, reforzando la toma de decisiones operativas.

Asimismo, sentará las bases para el despliegue de inteligencia operacional avanzada mediante tecnologías como inteligencia artificial y gemelos digitales, entre otros, orientadas a optimizar procesos, aumentar la eficiencia y reforzar la sostenibilidad del sistema.

García Ibarrola, ha subrayado que "con el Cuce damos un paso más hacia un modelo de gestión del agua plenamente digitalizado, resiliente y preparado para operar las 24 horas del día, los siete días de la semana. El objetivo es anticiparse a los problemas, optimizar recursos y garantizar la continuidad y calidad del servicio, especialmente en escenarios de estrés climático y siempre con la ciudadanía de Córdoba como prioridad".