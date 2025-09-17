Emacsa dice que la subida de la tarifa de agua son "30 céntimos al mes" que "permiten incrementar el bono social"

El teniente de alcalde delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Daniel García-Ibarrola. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Daniel García-Ibarrola, ha presentado este miércoles los presupuestos e inversiones de 2026, explicando en este caso que la actualización de tarifas en torno al 2% "supone 30 céntimos al mes en cada mil litros de agua que se usen del servicio", que "también van a permitir incrementar el bono social".

En una rueda de prensa, el concejal ha subrayado que dicho servicio permite "presentar el mayor plan de inversiones de la historia de Emacsa, con 23 millones de euros, que va a permitir seguir trabajando en el tanque de tormentas y actuar sobre las dos líneas de abastecimiento desde el Guadalmellato --una con unos 50 años de antigüedad--", entre otras actuaciones.

Además, ha apuntado que para mantener "el equilibrio financiero" se lleva a cabo "la obligación de actualizar" las tarifas, afectando al 70% de ciudadanos, de cara a "trabajar en la mejora del servicio, no sólo porque la normativa obliga, sino por convencimiento propio", para "tener la red de abastecimiento arreglada y actualizada en un 90% y ser la empresa de España de abastecimiento y saneamiento con el menor índice de fugas, por debajo del 10%", junto a otros aspectos citados, aseverando que "Córdoba es de los sitios donde el servicio que se presta es el más barato".

En relación con el bono social, García-Ibarrola ha comentado que "no sólo va a mejorar el tema de familias que tienen más dificultad de acceso a este bien escaso, como es el agua, sino que también se atiende una demanda histórica que había con los cuidadores de los patios, para bonificarle prácticamente al 100% el uso del servicio".

También, el presidente ha apuntado al plan director con intervenciones en las fuentes, la reducción del consumo de electricidad y apostar por energías renovables, la reforma de conducciones, el uso de aguas regeneradas, la digitalización y el centro de control unificado.