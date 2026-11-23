Visita institucional a los trabajos que desarrolla la UJA en la necrópolis de Qubbet el-Hawa. - TERESA VALDERRAMA

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El embajador de España en la República Árabe de Egipto, Sergio Román Carranza Förster, ha realizado una visita oficial al yacimiento arqueológico de Qubbet el-Hawa, en Asuán, donde la Universidad de Jaén (UJA) desarrolla su proyecto de investigación.

Acompañado por el consejero Cultural y Científico de la embajada española, José Antonio Sabadell, ha sido recibido por los directores del Proyecto Qubbet el-Hawa y de la Cátedra de Egiptología de la UJA, el doctor Alejandro Jiménez y Luisa García, así como por los miembros del equipo multidisciplinar español y egipcio que integran la expedición.

La delegación recorrió los principales sectores de excavación de la necrópolis --donde descansan los antiguos gobernadores de Elefantina de los Reinos Antiguo y Medio--. De este modo, pudo comprobar 'in situ' los progresos de la 18ª campaña arqueológica, iniciada este mes de noviembre, que incluye innovadores estudios genéticos y antropológicos sobre los restos humanos hallados en el enclave, según ha informado este lunes la UJA.

En el transcurso de la visita, el embajador destacó la excelencia científica de la misión jiennense y subrayó el papel estratégico que desempeña la arqueología española como puente de cooperación cultural y académica entre España y Egipto.

El consejero Cultural y Científico José Antonio también valoró la proyección internacional de la Universidad de Jaén y la transferencia de conocimiento que genera este proyecto, que, tras casi dos décadas de trabajo ininterrumpido desde 2008, se ha consolidado como uno de los referentes mundiales en el estudio de la frontera sur del Antiguo Egipto.

Por su parte, los directores de la misión agradecieron el respaldo institucional permanente de la Embajada de España en El Cairo y de su Consejería Cultural y Científica. Sobre los trabajos arqueológicos que se realizan este año, explicaron que se centran principalmente en la continuación de las excavaciones en dos sectores clave del yacimiento: la tumba QH34a y la tumba QH120.

Además, los conservadores y restauradores del proyecto están dando continuidad a los trabajos de conservación preventiva y restauración de los sarcófagos de madera descubiertos durante las campañas anteriores.

En este sentido, entre las actuaciones destacadas figura la documentación gráfica integral del complejo funerario de Sarenput I, gobernador de la región de Elefantina hacia el año 1900 a.C. Este registro exhaustivo servirá como base técnica imprescindible para la posterior restauración y puesta en valor de uno de los monumentos funerarios más relevantes del Imperio Medio en la necrópolis.

La Universidad de Jaén inició el pasado 7 de diciembre su XVIII campaña de excavación arqueológica e investigación en el yacimiento de Qubbet el-Hawa, que se prolongará hasta el próximo 11 de diciembre.

EQUIPO

Este año, el equipo multidisciplinar está compuesto por 27 investigadores. Aunque la gran mayoría pertenece a la UJA, la misión tiene un marcado carácter internacional e interinstitucional gracias a la participación de especialistas procedentes de las universidades de Copenhague, Lovaina, Autónoma de Madrid, Granada y de Coimbra, el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) y el National Museum of Egyptian Civilization.

Las disciplinas de los investigadores abarcan un amplio espectro científico orientado al análisis integral de los hallazgos, integrando desde el estudio de textiles antiguos y la bioarqueología de momias humanas, hasta la documentación geodésica y fotogramétrica de alta precisión.

La XVIII campaña de investigación en Qubbet el-Hawa es posible gracias a la financiación pública y privada articulada a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (mediante proyecto I+D+i), el respaldo continuado de la Fundación Palarq y el patrocinio de Piculia.