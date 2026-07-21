Los embalses andaluces continúan perdiendo agua y se mantienen por debajo del 80% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse La Viñuela (Málaga). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 21 de julio, al 78,87% (8.742 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces se sitúan con 119 hm3 menos respecto a la última semana.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 44,37%, con 4.919 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 5.830 hm3 (52,59%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 79,1%, con 6.355 hm3, 99 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.456 hm3) y mejoran en 2.149 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.206 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 72,3%, con 849 hm3, ocho menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (549 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 625 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 180 hm3, al 78,6% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (178 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con nueve hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 189 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 82,3% de su capacidad total, con 1.358 hm3, diez menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 548 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 810, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (736 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 73,4% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 41.110 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 1082 hm3 (el 1,9% de la capacidad total de los embalses).