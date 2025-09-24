Los embalses andaluces pierden agua hasta el 43,9% de su capacidad, con 4.865 hm3

Archivo - Imágenes de archivo del embalse de Los Melonares. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces continúan perdiendo agua y se sitúan esta semana al 43,9%, con 4.865 hectómetros cúbicos (hm3) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que supone 79 menos que hace siete día, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press

A pesar de esta bajada, los pantanos andaluces registran 5,8 puntos más que la media de los últimos diez años (4.233 hm3) y 14 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.324 hm2.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 43,%, con 3.453 hm3, lo que significa 58 menos en una semana. Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.940 hm3); y mejoran en 934 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.519 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 46,4% y baja así a los 545 hectómetros cúbicos registrados, una pérdida total de nueve hm3 en siete días. Su reserva supera la media de los últimos diez años (473 hm3) y la del año pasado cuando tenía 282 hm3 en este periodo.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 159 hm3, lo que significa cuatro menos que hace una semana, y se sitúan al 69,4% de su capacidad. Por otra parte, siguen aunque sea por poco por encima de la media de los últimos diez años (154 hm3) y cuentan con nueve hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 168 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 42,9% de su capacidad total, con 708 hm3, lo que vienen siendo ocho menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 353 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 355, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (666 hectómetros).

Por su parte, la reserva hídrica española está al 55,9% de su capacidad total y los embalses almacenan actualmente 31.314 hectómetros cúbicos de agua, disminuyendo en la última semana en 710 hm3 (el 1,3% de la capacidad total actual de los embalses).