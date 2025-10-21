Los embalses andaluces pierden otros 39 hm3 y encadenan 23 semanas de pérdidas hasta situarse en un 42% de su capacidad

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 42% (4.658 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que supone 39 menos que hace una semana, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. Las reservas hídricas encadenan 23 semanas de pérdidas en Andalucía.

Pese a esta nueva bajada, los pantanos andaluces registran 5,38 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 36,62%, con 4.058 hm3 y 13,25 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.186 hm3. Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,23%, con 3.310 hm3, lo que significa 25 menos en una semana.

Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.823 hm3); y mejoran en 883 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.427 hm3. La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 44,12% y baja así a los 518 hectómetros cúbicos registrados, una pérdida total de seis hm3 en una semana. No obstante, su reserva supera la media de los últimos diez años (445 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 258 hm3 en este periodo.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 145 hm3, lo que significa cuatro menos que hace una semana, y se sitúan al 63,32% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por encima (149 hm3), y cuentan con 16 hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 161 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 41,49% de su capacidad total, con 685 hm3, lo que vienen siendo cuatro menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 345 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 340, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (641 hectómetros). La reserva hídrica española está al 52,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.206 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo en la última semana en 534 hm· (el 1,0% de la capacidad total actual de los embalses).