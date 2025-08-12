Los embalses andaluces se sitúan al 55,21% tras perder 202 hm3 en una semana y acumulan un total de 11.385 hm3

Archivo - Imágenes del embalse de Los Melonares. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces descienden al 55,21% de su nivel tras perder un total de 202 hectómetros cúbicos (hm3) en una semana, y almacenan así 11.385 hm3, según se trasluce de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press.

De este modo, los pantanos encadenan trece semanas consecutivas perdiendo agua. El parte del Gobierno difundido este martes arroja una disminución de 202 hm3 en los últimos siete días.

No obstante, las reservas andaluzas todavía superan en 41,8 puntos el porcentaje registrado a esta altura de 2024, cuando se encontraban con 8.025 hectómetros cúbicos y al 38,9% de su total, y continúan por encima la media de la década (43,1%), una barrera que se superó el pasado marzo, mes de copiosas lluvias en la comunidad.

Además, una semana más, todas las demarcaciones andaluzas vuelven a encontrarse por encima de los valores medios de la última década.

DATOS DESGLOSADOS POR CUENCA

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, concentran casi la totalidad de la pérdida de agua en Andalucía, con 99 hm3 menos que la pasada y 3.916 hm3 de almacenamiento, por lo que descienden al 48,7%.

Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (3.328 hectómetros cúbicos); y mejoran en 957 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.959 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 50,8% de su capacidad tras perder nueve hm3 en una semana, y bajar así a los 597 hectómetros registrados. Su reserva presenta 273 hectómetros más si se compara con la misma semana del año 2024, cuando se situaba en 324 hectómetros, y supera la media de los últimos diez años (525 hm3).

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren una pérdida de dos hectómetros cúbicos y cuentan ahora con 180 hm3, por lo que bajan al 78,6% de su nivel. Siguen por encima de la media de los últimos diez años (168 hm3), pero se sitúan ahora por debajo del volumen almacenado en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 187 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz ha perdido un total de 29 hm3, y baja así al 46,6% de su capacidad total, con 770 hm3. La reserva cuenta actualmente con 367 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 403, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (722 hectómetros).

Por último, los embalses del Guadiana han sufrido una pérdida de 162 hm3 con respecto a la semana anterior en la que se situaba en 6.084 hm3, alcanzando actualmente un total de 5.922 hm3. De este modo, la reserva hídrica se encuentra al 62% de su capacidad, descendiendo un 0,9% con respecto a la semana anterior.

No obstante, la capacidad de este embalse superan la media de los diez últimos años (4.146 hectómetros cúbicos); y mejoran en 1.771 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.151 hm3.

La reserva hídrica española almacena 35.789 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 63,9% de su capacidad. Aunque los embalses han pedido 1.007 hm3 en una semana, o lo que es lo mismo, el 1,8% de su capacidad, se encuentran 9,9 puntos por encima que en estas mismas fechas en 2024, cuando la reserva estaba al 55,4%.