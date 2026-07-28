Los embalses andaluces vuelven a perder agua y se sitúan al 77,86% de su capacidad

Archivo - Imagen de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes, 28 de julio, al 77,86% (8.631 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces se sitúan con 111 hm3 menos respecto a la última semana.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 43,34%, con 4.804 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 5.708 hm3 (51,5%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 78,06%, con 6.268 hm3, 87 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.365 hm3) y mejoran en 2.162 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.106 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 71,55%, con 840 hm3, nueve menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (540 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 616 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 177 hm3, al 77,2% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (176 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con diez hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 187 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 81,5% de su capacidad total, con 1.346 hm3, doce menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 547 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 799, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (723 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 71,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 39.985 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 1127 hm3 (el 2% de la capacidad total de los embalses).