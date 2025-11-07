Empiezan las obras de mejora del drenaje y el firme en la A-44, en Jaén y Mengíbar, por casi once millones de euros

Mapa de la zona de la autovía en la que se va a actuar. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a comenzar las obras de mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44 en los términos municipales de Mengíbar y Jaén. Estos trabajos tienen un presupuesto de casi once millones de euros.

En concreto, las actuaciones de impermeabilización, mejora del drenaje y reparación de firme van a tener lugar entre los puntos kilométricos 31+400 y 32+600 y 23 y 24+550, en ambas márgenes de la autovía, y también en el punto kilométrico 22, según ha informado este viernes el Ministerio.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes de carril en la A-44: el carril derecho de la calzada derecha, entre los puntos kilométricos 23 y 24+550, desde las 8,00 horas del 10 de noviembre hasta las 13,00 horas del viernes 14 de noviembre. También en este carril, entre los puntos kilométricos 31+400 y 32+600, desde las 8,00 horas del 17 de noviembre hasta las 13,00 horas del viernes 21.

También habrá cortes en el carril derecho de la calzada izquierda entre los puntos kilométricos 23 y 24+550, desde las 8,00 horas del 18 de noviembre hasta las 18,00 horas del día siguiente. En este mismo carril se ha previsto, igualmente, cierre entre los puntos kilométricos 31+400 y 32+600, desde las 8,00 horas del 18 de noviembre hasta las 18,00 del miércoles 19.

Las obras incluyen impermeabilización de bermas en márgenes y mediana, mejora del drenaje superficial, con cunetas revestidas de hormigón donde no las haya, reparación del drenaje profundo existente (red de pozos de drenaje) en el tramo 31+400 a 32+600 y ejecución de nuevos pozos de drenaje profundo y reparación del firme existente, para corregir específicamente las zonas deformadas.

Esta actuación se incluye en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 102,38 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Jaén "y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente".