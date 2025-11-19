El empleo de la IA en la labor auditora abrirá en Córdoba los XVI Encuentros Técnicos OCEX

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empleo de la IA en la labor auditora será el tema de la conferencia inaugural, este jueves en Córdoba, de los XVI Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX), en los que participarán más de 300 profesionales, procedentes de los órganos de control externo, incluido el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid, Baleares, Castilla y León, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha-, además de expertos universitarios, auditores internos y representantes del sector privado.

Así lo ha explicado ya, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, quien ha detallado que, durante dos jornadas y con el Palacio de Congresos de Córdoba como escenario, profesionales de toda España se reunirán para debatir en seis grupos de trabajo temas clave, como la transparencia, la calidad de los informes, la gestión del talento en los órganos fiscalizadores o la aplicación en su labor de las nuevas tecnologías y ahora, además, de la IA.

En concreto, la conferencia inaugural de este foro, organizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, la dará el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Izquierdo-Carrasco, quien "va a reflexionar sobre el sistema inteligencia artificial y los órganos de control externo".

Será la apertura de un foro que se celebra cada dos años y que "nos sirve para ponernos al día entre todos y compartir, tanto buenas prácticas, como experiencias y todo lo relativo a la normativa en el mundo de la auditoría", lo cual es preciso porque "la auditoría no es una ciencia exacta", sino que, procedente del mundo empresarial, es "una ciencia social que va evolucionando".

De hecho, "en estos encuentros no solo estamos todos los órganos de control externo autonómicos, sino que también tenemos una amplia representación del Tribunal de Cuentas del Reino de España", porque parte del foro está ligado a la "coordinación que hacemos entre todos", en cuanto a "las normas que utilizamos a la hora de desarrollar nuestras auditorías y que vayan coordinadas, de tal forma que en este momento en España tenemos una coordinación máxima", sobre "cómo se hacen las auditorías", por los diferentes OCEX y el Tribunal de Cuentas de España.

GRUPOS DE TRABAJO

En cuanto a la estructura de los XVI Encuentros Técnicos de los OCEX, se han recibido "83 comunicaciones, divididas en seis grupos de trabajo", que, según ha detallado Cardenete, están dedicados al "enfoque de la autoría pública" y "su contribución a los informes con impacto social", y también "hay otros que son más técnicos, con temas relacionados con elementos contables y presupuestarios".

Otro de los grupos estará dedicado "al tema de la transparencia dentro de nuestros informes de fiscalización", y otro a la "aplicación de las nuevas tecnologías, algo que desde Andalucía estamos impulsando mucho, con el tema de la inteligencia artificial", hasta el punto de que "somos el órgano de control externo más avanzado en la implantación de IA en nuestra elaboración de informes, y por eso quisimos dedicar una sesión específica" a ello.

También hay un grupo de trabajo "sobre la comunicación de los informes de fiscalización", y otro "sobre organización y gestión del capital humano", lo cual es "algo muy importante, porque tenemos que captar a los mejores auditores, para contar con ese talento en nuestras estructuras".

"Hay que tener en cuenta --ha explicado-- que tenemos una particularidad en nuestros funcionarios y es que el cuerpo de auditores es específico y exclusivo de las cámaras de cuentas. Es decir, nosotros no podemos compartir funcionarios que vengan de otra administración general o autonómica, sino que son cuerpos específicos. Por tanto, la búsqueda y captación de talento es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades".