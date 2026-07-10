Emprendedores cordobeses conocen de primera mano las herramientas institucionales de apoyo y acompañamiento

Representantes institucionales y asistentes a la jornada. - UCO

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este viernes la jornada 'Qué ofrece Córdoba a los emprendedores', una oportunidad para conocer de primera mano las líneas institucionales de apoyo al emprendimiento existentes en la provincia.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, la jornada ha sido inaugurada por Rocío Muñoz, directora general de Emprendimiento y Centros de Desarrollo Territorial de la UCO, quien ha explicado que la cita se enmarca dentro del programa EmprendeUCO-Diputación de Córdoba.

El programa, cuya estructura actual se remonta a 2017, ha facilitado la creación de cien empresas hasta la fecha, y un 80 ciento de ellas continúan activas tres años después de haber iniciado su actividad. "Eso es una tasa de éxito muy alta y nos da una idea de hasta qué punto podemos estar satisfechos de la labor que se hace de formación, tutela, acompañamiento y mentoría".

Muñoz ha indicado que la jornada surge por la experiencia de todos esos años con EmprendeUCO, en los que apreciaban que los emprendedores desconocían todos los servicios que el territorio pone a su disposición. "Hay multitud de agentes y programas, pero existe mucha dispersión de esa información, y para resolverlo surge esta jornada".

Por su parte, la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Córdoba y vicepresidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Ana Rosa Ruz, ha dedicado también unas palabras de bienvenida a los asistentes, y ha expresado el compromiso de la institución provincial para que las personas emprendedoras consigan sus sueños y puedan desarrollarlo en su territorio.

La jornada ha contado con un panel institucional en el que han participado María Luisa Gómez, gerente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec); Juan Carlos Flores Pavón, técnico de Andalucía Emprende; Esther Capitán, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba; Alfonso Alberca, coordinador de 'Cecoworking', espacio destinado al emprendimiento y el coworking en la Confederación de Empresarios de Córdoba; y Cristina Millán, responsable de proyectos y financiera del Parque Tecnológico de Córdoba. Cada ponente ha explicado brevemente qué ofrece su institución en materia de emprendimiento.

Posteriormente, han contestado a las cuestiones planteadas por los asistentes, entre otras, cuáles son las principales herramientas de soporte para los emprendedores que ofrecen sus instituciones; qué ayudas económicas para emprendedores facilitan y dónde pueden encontrar dicha información; si ofertan algún tipo de alojamiento o acompañamiento empresarial a los nuevos emprendedores; cuál es el perfil del emprendedor que suele utilizar sus programas o servicios; cómo se puede mejorar el ecosistema emprendedor de Córdoba; y alguna de las iniciativas novedosas que hayan incluido este último año o que piensen implementar en el próximo.