La empresa andaluza UNEI y el grupo empresarial vasco Gureak organizan un foro biltateral para compartir sinergias. - UNEI

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa andaluza UNEI y el grupo empresarial vasco Gureak han organizado por primera vez "un foro bilateral para compartir sinergias". Han sido dos días de trabajo intensivos en Sevilla para conocer "casos de éxito mutuos y generar aprendizajes que fomenten la escalabilidad de estas compañías", líderes de la economía social en sus respectivos territorios y exponentes de cualificación e innovación en sus ámbitos de actividad.

Según ha explicado UNEI en una nota, el director general de Gureak, Asier Vitoria, junto a parte del equipo de dirección, ha compartido dos jornadas en la sede de UNEI en Sevilla, donde han sido recibidos por el director general de UNEI, Rafael Cía, y el Comité de Dirección de la empresa andaluza.

En esta ocasión, la visita de Gureak a UNEI ha estado enfocada a conocer la trayectoria de UNEI y a comprobar in situ el desempeño de sus diferentes líneas de negocio, especialmente la logística integral con valor añadido técnico --UNEI Smart Supply-- y la teleasistencia avanzada --UNEI Social and Health--.

En este sentido, los representantes de Gureak han recorrido el centro logístico de UNEI para comprobar las distintas actividades que se llevan a cabo en la externalización de procesos integrales de la cadena de valor. Asimismo, han acudido al laboratorio de teleasistencia de UNEI, donde se configuran dispositivos tanto fijos de otros fabricantes como los relojes y teléfonos de Mimov, el ecosistema de teleasistencia avanzada de la empresa andaluza.

En esta línea, Cía ha destacado que "Gureak y UNEI son exponentes de que las empresas de la economía social, que crean riqueza y empleo en el territorio y reinvierten beneficios, son además compañías innovadoras y competitivas en el mercado".

Tal y como ha explicado el director general de la empresa andaluza, "con esta visita comienza una alianza y un diálogo entre las dos compañías para exportar e importar casos de éxito y confluir en la defensa de los intereses del sector".

En este sentido, ha avanzado que la dirección de UNEI tiene previsto conocer en 2026 las instalaciones de Gureak, ubicadas en San Sebastián. Por su parte, el director general del grupo empresarial vasco, ha destacado que ha sido un privilegio tener la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones y el modelo de inclusión de UNEI, ya que "la colaboración entre empresas es esencial para seguir creando oportunidades laborales para los sectores de la población que más dificultades tienen".

Por otro lado, ha añadido que aprender sobre nuevos modelos en los que la enfermedad mental está tan presente resulta muy enriquecedor para Gureak ya que, junto a la discapacidad intelectual, es "nuestro colectivo prioritario". "Esperamos seguir compartiendo conocimientos con UNEI en un futuro próximo en las instalaciones de Gipuzkoa", ha añadido Vitoria.

Por tanto, UNEI y Gureak comparten un "modelo empresarial de iniciativa social, con reinversión de beneficios y elevada empleabilidad de personas con discapacidad --más del 80% del equipo en ambos casos--". Además, ambas empresas están participadas por el Grupo Social ONCE a través de Ilunion, UNEI en un 48% y Gureak en un 19,88%.

Asimismo, Gureak es un grupo empresarial de economía social que ofrece servicios integrales en diversos mercados "altamente competitivos", con el fin último de generar oportunidades laborales y potenciar la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Con sede central en San Sebastián, cuenta con más de 6.100 personas en su equipo.

Por su parte, UNEI, empresa participada mayoritariamente por el Grupo Social ONCE (Ilunion) y la Junta de Andalucía (Faisem), es "líder en empleabilidad de personas con discapacidad en Andalucía", con más de 1.800 personas en el equipo, gracias al desarrollo eficiente de diferentes líneas de negocio.

La actividad de UNEI se centra en los ámbitos de la logística integral con UNEI Smart Supply, la conservación medioambiental con UNEI Natura, los servicios con UNEI Servicios, la teleasistencia avanzada con UNEI Social and Health y la gestión de espacios deportivos con UNEI Activa.