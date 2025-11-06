La empresa Ghenova abre nueva oficina en Córdoba con la previsión de crear 50 empleos en dos años

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la teniente de alcalde de Economía y Empleo, Blanca Torrent, y el CEO de Ghenova, Francisco Cuervas, han informado este jueves de la llegada a Córdoba de la empresa Ghenova Ingeniería, con una nueva oficina en el edificio del Imdeec en Tecnocórdoba del polígono de Las Quemadas, con la previsión de crear unos 50 empleos en dos años.

En una rueda de prensa, con la dirección y el equipo de la entidad internacional de ingeniería, consultoría y soluciones digitales, el regidor ha subrayado que la llegada de Ghenova es "una magnífica noticia para la ciudad", que "suma una empresa, de proyección internacional, cuyas señas de identidad son la innovación, la tecnología y la decidida apuesta por el talento local".

Al respecto, ha apuntado que "estos tres valores representan a la perfección el nuevo modelo de crecimiento que está impulsando Córdoba con la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) como gran proyecto tractor para el futuro inmediato de la ciudad", al tiempo que ha manifestado su agradecimiento a los responsables de Ghenova "por su decidida apuesta por Córdoba y su talento".

Mientras, la concejal ha resaltado que "la actividad que desarrollan se enfoca directamente en los sectores estratégicos que definen el futuro de Córdoba", como "defensa y seguridad, energía, industria, agua y transformación digital", a lo que ha agregado que "conecta directamente con las grandes oportunidades que tiene la ciudad, desde el desarrollo del corredor logístico hasta el proyecto transformador de la base logística del Ejército".

De este modo, la empresa consolida sus planes de expansión y refuerza su apuesta por el talento local y la diversificación de su actividad en el territorio nacional.

Al respecto, el CEO de Ghenova ha reiterado que se instalan en Córdoba "para aportar experiencia en soluciones innovadoras y contribuir a la puesta en valor de proyectos estratégicos como es el caso de la Base Logística del Ejército de Tierra".

En este sentido, Cuervas ha insistido en que "la Base Logística del Ejército de Tierra está atrayendo a empresas punteras que aportan conocimiento, tecnología y empleo de calidad, y Ghenova es un ejemplo claro de esa confianza en Córdoba".

EL OBJETIVO

La nueva sede tiene como objetivo alcanzar las 50 personas en un par de años, lo que permitirá a la compañía desarrollar proyectos en los diferentes sectores en los que opera, además de facilitar la colaboración con instituciones públicas, empresas del sector y universidades locales como la Universidad de Córdoba y la Universidad Loyola.

La apertura de esta oficina en Córdoba es un paso más dentro de los planes de crecimiento de la entidad, dado que "uno de los principales retos de la compañía es ser parte activa del desarrollo industrial y tecnológico de la ciudad, generando oportunidades de empleo cualificado y fomentando la colaboración con el ecosistema local".

Ghenova es una empresa multinacional que ofrece servicios multidisciplinares de ingeniería, consultoría y soluciones digitales operando en diferentes sectores como son Naval; Defensa y Seguridad; Energía y Agua; Industria; Infraestructuras y Puertos.

Su apuesta por la diversificación, la sinergia entre sus áreas de negocio y la innovación continua, les sitúa entre las empresas de ingeniería líderes en Europa e Iberoamérica. Actualmente, su plantilla la forman más de 1.100 profesionales, de los cuales el 80% son ingenieros, repartidos en 18 sedes en nueve países como son España, Brasil, Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Reino Unido y recientemente Arabia Saudí.