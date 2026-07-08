La empresa Meltio, en Linares (Jaén), recibirá una ayuda de cerca de 250.000 euros para una nueva herramienta

Archivo - Impresora 3D en las Instalaciones de Meltio/Archivo - MELTIO - Archivo

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido una ayuda por valor de 249.184 euros a la empresa de Linares (Jaén) DirectedMetal 3D SL --opera comercialmente con la marca Meltio-- para el desarrollo de una herramienta híbrida inteligente con cinco ejes y con tecnología de deposición directa de energía mediante láser e hilo metálico.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha explicado que esta empresa está dedicada a la investigación y desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva, el diseño y fabricación de equipos de impresión 3D metálica mediante tecnología láser, el desarrollo de escáneres 3D y soluciones avanzadas de fabricación, junto con la comercialización de maquinaria y servicios asociados para su implantación industrial.

Esta ayuda, según Fernández, "viene a sumarse a los 1,6 millones de euros que se concedieron recientemente a cuatro empresas de la provincia de Jaén para el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y expansión empresarial.

Estas subvenciones han sido otorgadas a Nutrientes Foliares SA, de Quesada; Fábrica Jaén SL, de la capital; Laboratorios Pedro Perales SL, de Úbeda; y DirectedMetal 3D SL, de Linares". "Hablamos de más de 1,8 millones de euros los que el Gobierno de España ha destinado a fortalecer la competitividad del tejido empresarial jiennense y fomentar la innovación como motor de crecimiento económico y generación de empleo".

Nutrientes Foliares SA recibirá una subvención de 337.437 euros destinada a impulsar un proyecto de investigación y una línea de expansión de su actividad económica. Por su parte, Fábrica Jaén S.L. contará con una ayuda de 199.185 euros para desarrollar una nueva línea de galletas de alto contenido proteico adaptadas a los formatos tradicionales con mayor aceptación en el mercado.

Asimismo, Laboratorios Pedro Perales SL ha obtenido una subvención de 867.765 euros para la implantación de una plataforma de implantología digital orientada a la automatización y validación geométrica de prótesis de arcada completa.

Finalmente, DirectedMetal 3D S.L. recibirá 198.138 euros para desarrollar una nueva línea de producción de revestimientos de aluminio mediante tecnologías avanzadas de manufactura aditiva con hilo y láser.

Fernández ha recordado que esta línea de apoyo del Gobierno de España ya ha respaldado otros proyectos empresariales en la provincia. En la convocatoria anterior, dos empresas jiennenses obtuvieron cerca de 743.000 euros para impulsar iniciativas innovadoras.

Así, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) concedió más de 478.000 euros a Desarrollos Tecnológicos Intelec S.R.L. para el desarrollo de un sistema inteligente multimodal destinado al mantenimiento predictivo de plantas fotovoltaicas, un proyecto cuya inversión global supera los 562.000 euros.

Por otro lado, Ruster Fitness SL recibió más de 135.100 euros para poner en marcha una nueva línea de expansión basada en la adquisición de equipos de plegado y corte láser destinados a la fabricación de productos fitness, una actuación que cuenta con una financiación total superior a los 180.000 euros.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas mediante distintos instrumentos de financiación y apoyo a proyectos de I+D+i tanto en el ámbito nacional como internacional.