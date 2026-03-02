Empresa y universidad andaluza defienden el uso de la IA: ""Hay que incorporarla, no echarla"

De izquierda a derecha, el rector de la UPO, Francisco Oliva, y el founder and CEO de Soltel IT Solutions, en el encuentro informativo sobre 'Formación y Empresa' organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y la UPO. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa y la universidad pública andaluza defienden el uso y conocimiento de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los empleados actuales y futuros porque "trabajar sin esa ayuda es perder oportunidades". "Hay que trabajar para incorporarla, no para echarla". Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro informativo sobre 'Formación y Empresa' organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), y en el que han participado las empresas Moeve y Soltel IT Solutions.

El rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha anunciado que su institución va a crear una comisión de Inteligencia Artificial para "analizar desde un punto de vista transversak y multidisciplinar todos los que efectos que tiene en la Universidad pero para incorporarla, no para echarla".

"La Universidad no puede vivir al margen de la realidad. Tiene que adaptarse", ha puntualizado, al tiempo que ha señalado que "tenemos que cambiar nuestras propias formas de evaluación. Ya no podemos pedir un trabajito sin más porque sabemos que hay 20.000 herramientas de Inteligencia Artificial que los van a hacer y que son, además, practicamente indetectables".

En esta línea, Julio Pérez, founder y CEO de Soltel IT Solutions, ha apostado por que las empresas se acerquen a las universidades y a los centros formativos para que el profesorado aplique la Inteligencia Artificial y ésta llegue a los alumnos con una formación adicional. "Hoy en día, trabajar sin la ayuda de la IA es perder eficiencia y oportunidades". "No tengo claro cuáles serán los oficios o empleos a los que puede comer terreno la IA, pero lo que sí tengo claro es que se va a aplicar en todos los empleos", ha sentenciado este empresario.