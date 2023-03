Los empresarios de la Costa Tropical reciben explicaciones del Gobierno sobre las principales infraestructuras

GRANADA/MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha recibido explicaciones este lunes por la tarde, en el Ministerio para la Transición Ecológica, sobre la tramitación y el desarrollo de proyectos estratégicos para la comarca del litoral de Granada como son las canalizaciones del sistema de embalses Béznar-Rules o los espigones para evitar el deterioro de las playas con los temporales.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), que ha asistido a la reunión en Madrid, junto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien, asimismo, tiene previsto reunirse el próximo viernes con la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo.

Entrena se ha mostrado confiado también en que ese encuentro sea positivo y llegue a "buen puerto" en lo referente a las canalizaciones de la presa de Rules. La sensación tras la reunión es "buena" por la "voluntad de entendimiento que hay teóricamente entre el Gobierno de España" y la Consejería de Agricultura para "una dinámica de desarrollo", que permita agilizar la redacción de proyectos.

Los dos primeros desglosados llevarán fondos Next Generation, ha resaltado Entrena, y los siguientes podrían llevar también financiación europea, dentro del próximo programa operativo de Feder. El presidente de la Diputación ha apelado al marco de colaboración que se está produciendo en otras provincias en proyectos similares, y que "no tendría por qué no producirse en la provincia de Granada".

Ha explicado también que el Gobierno ha dado explicaciones de los "retrasos en las tramitaciones ambientales" de los proyectos de los espigones por "indicaciones" de la Unión Europea para priorizar iniciativas relacionadas con la implantación de energías renovables, si bien el Ejecutivo central entra en un periodo en que estará "muy centrado" en el plan de protección de litoral, que podría tener novedades para Granada en un "corto espacio de tiempo". Por ejemplo, el proyecto de espigón de Playa Granada, en Motril, estaría cerca de "publicarse".

Recibirán también fondos con cargo a Next Generation, que tienen "un plazo muy constreñido" para su ejecución, lo que iría a favor de que se acorten los tiempos. En general, Entrena ha señalado que "la reunión ha sido bastante positiva", si bien ha considerado que "esta provincia y la Costa Tropical ha demostrado con creces" su "paciencia", siendo necesario "ver las máquinas" funcionando ya pues "no podemos estar tantos años, años y años hablando de lo mismo".

En la reunión, con la plataforma, han participado representantes de, entre otras organizaciones, la Asociación de Empresarios de la Costa, y de la de Chiringuitos, y las comunidades de regantes del Bajo Guadalfeo, han indicado desde la Diputación de Granada.