Empresarios de ocio nocturno de Andalucía dicen que el cierre de discotecas "se veía venir" y esperan ayudas

Los empresarios de ocio nocturno de Andalucía aseguran que el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas, acordado este vienes por el Ministerio de Sanidad "por unanimidad" con las comunidades autónomas, "es algo que se veía venir porque llevamos mucho tiempo en el ojo del huracán y cualquier cosa que ocurría, no importaba en qué sector, lo achacaban al ocio nocturno".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press Juan Rambla, vicepresidente de 'Andalucía de noche', federación andaluza que aglutina a locales de fiestas, discotecas y de ocio nocturno, quien ha indicado que "ojalá esta decisión sea un acierto y sea por el bien de la salud de todo el mundo".

Pero insiste en que "es algo que se veía venir porque llevamos mucho tiempo en el ojo del huracán y cualquier cosa que ocurría, no importaba en qué sector, lo achacaban al ocio nocturno, a pesar de que el porcentaje de casos directos del ocio nocturno era muy pequeño con respecto a la totalidad de casos que se presentaban".

"Estaba claro que esta situación se iba a dar porque se estaba viendo venir desde hace tiempo", abunda Rambla, quien señala que "se supone que a partir de ahora las tasas de contagio van a caer por los suelos, puesto que ya no estamos los culpables", cosa que "no va ocurrir porque se hacen cada vez más pruebas".

Rambla ha manifestado que cada decisión "hay que tomarla de una forma coherente" y "si vas a cerrar un sector que ha estado cuatro meses cerrado, porque llevamos un mes y medio, con un 40% de aforo y con limitaciones de horario, también deberían haber pensado un paquete de ayudas para que este sector no desaparezca".

"No he oído nada de un paquete de ayudas para el sector, ni de qué va a ocurrir con los seguros sociales a partir de ahora, con los alquilares y el resto de gastos que tienen estos negocios". "Se cierra un sector, se manada a la ruina y no hay ningún comentario al respecto", lamenta Rambla.