Empresarios reclaman un plan de promoción y comercialización ante la "bajada de visitantes" en Córdoba

Publicado 22/12/2018 16:10:00 CET

CÓRDOBA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesionales y Empresarios del Turismo de Córdoba (APTC) ha reclamado "medidas urgentes" como un plan de promoción y comercialización para la ciudad tras la "bajada de visitantes" que ha experimentado en este año 2018.

En un comunicado, la asociación ha justificado esta reclamación por dicho "descenso del número de visitantes en Córdoba", así como por "el cierre de restaurantes y tabernas en los últimos meses y la poco alentadora previsión turística para 2019".

La asociación ha pedido a los partidos políticos que "incluyan en sus programas electorales el desarrollo de un plan de promoción y comercialización para la ciudad para contrarrestar los malos datos que se están registrando".

Córdoba, en términos de este colectivo, "necesita un plan de acción turística para un mínimo de cuatro años", para lo cual creen necesario que el sector público y el privado trabajen en este sentido de manera "urgente".

El problema es que "no hay actividades", según esta asociación, a la que le "preocupa la falta de promoción". A este respecto, desde APTC han puesto el acento en el que "Madrid, que es nuestro principal emisor de visitantes junto con Andalucía, no hay promoción del turismo de Córdoba, y eso no puede seguir así".

A propósito de la promoción y, sobre todo, de quién realiza acciones destinadas a dar conocer Córdoba como destino turístico, APTC ha señalado que "sólo Turismo Andalucía hace promoción de Córdoba, pero echamos en falta que el Ayuntamiento haga algún tipo de acción destinada a promocionar".

Además, el colectivo ha alertado del "cierre continuado de establecimientos --restaurantes y tabernas-- en los últimos meses en la capital", así como del hecho de que "Málaga, Sevilla y Granada, que son ciudades vecinas a la nuestra, hayan crecido en número de visitantes mientras nosotros (Córdoba) hemos hecho todo lo contrario en el mismo año".

Según la APTC, la situación es "muy negativa, pero la previsión para 2019 lo es aún", de ahí que la asociación demande con urgencia "la puesta en marcha de un plan de acción y comercialización".