Empresarios de Sierra Nevada coordinan con Cetursa los preparativos de la nueva temporada

GRANADA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada mantendrá un encuentro esta misma semana con Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación invernal andaluza, de cara a perfilar preparativos para la nueva temporada, como pueden ser los protocolos de uso de remontes con los condicionantes de seguridad derivados de la pandemia de coronavirus, y no contempla "otra posibilidad" que abrir.

Así lo ha señalado este lunes, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Enrique de la Higuera, quien ha asegurado que la no apertura de la estación invernal "sería la ruina del sector".

Según informó la semana pasada Cetursa, Sierra Nevada, que durante el verano ha simultaneado la explotación estival con los trabajos para la apertura del invierno, prepara la campaña de venta anticipada de forfaits para la temporada invernal 2020-21.

De la Higuera ha explicado que las estaciones de Austria, con glaciares, y de los Alpes italianos abren en esta próxima quincena, con una utilización de medios mecánicos ya adaptada a las normas estipuladas por las autoridades sanitarias contra el covid-19.

La adaptación de esos protocolos a las características de Sierra Nevada será una de las claves de la apertura, que se producirá después del que se ha considerado uno de los mejores veranos de la estación andaluza.

En cualquier caso, el presidente de los empresarios ha reconocido que el "escenario de apertura" que contempla depende de dos factores. Por un lado, como todos los años, tendrán que estar pendientes del tiempo y de cuándo llegan las precipitaciones en forma de nieve.

Pero, por otro lado, la evolución de la pandemia será el condicionante decisivo. Si permanece en "unos límites razonablemente manejables", la apertura podría pensarse a finales de noviembre, con entre un 20 y un 30 por ciento del total de la planta hotelera, ha apuntado Enrique de la Higuera a preguntas de Europa Press.

"El verano ya ha pasado y tenemos que ponernos a preparar el futuro", ha indicado el representante de los empresarios, quien ha afirmado que tienen que negociar con Cetursa aspectos como en qué parámetros se moverán los precios de los forfait industriales, que utilizan los profesores.

Será necesario un "sistema ágil", que permita margen de maniobra "dependiendo del volumen" de negocio, partiendo de la base de que "todo esto es nuevo", y habrá empresas como la del sector de las escuelas de esquí que habrán de "adaptar" las plantillas de trabajadores con arreglo a la demanda de los clientes, y, a su vez, de la evolución de la pandemia.

Hay otras "cuestiones que quedaron pendientes" en el final abrupto de la temporada de invierno anterior, el pasado marzo, con la irrupción del coronavirus, como son los pagos de arrendamientos, o los forfait industriales que se pagaron pero "no se han podido disfrutar", ha indicado De la Higuera.

El empresariado, que en Sierra Nevada depende sobre todo de un turismo nacional, principalmente de Madrid o el Levante, vive esta situación "con mucho miedo" y "mucha incertidumbre". Ha habido anulaciones de grupos de colegios, cuyas familias "no se fían", pero también reservas que se mantienen y "no se han cancelado", por lo que se podría pensar en un inicio de temporada, si las circunstancias lo permiten y no se restringe la movilidad entre comunidades o provincias, "más o menos razonable", con unas perspectivas que pueden no ser "malas".