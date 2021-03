Empresarios de Sierra Nevada lamentan que se convoque huelga en Semana Santa, "cuando más daño puede hacer"

GRANADA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada han lamentado este martes que los trabajadores de remontes hayan convocado dos jornadas de huelga "cuando más daño pueden hacer", en Semana Santa, que es cuando el sector espera una cierta relajación de las restricciones que favoreciera una mayor actividad tras una temporada "muy dura" por la pandemia.

Desde la asociación de empresarios de la estación han pedido al comité de empresa "sensatez" advirtiendo de que la simple convocatoria de huelga para el 26 de marzo y 3 de abril, aunque pueda producirse un acuerdo de última hora que la evite, ya disuade a los potenciales clientes de reservar y supondrá un enorme perjuicio para las decenas de empresas y los más de 2.000 trabajadores de todos los sectores que desarrollan su actividad en la estación, desde escuelas de esquí, alquiler y venta de material, hostelería, restauración y alojamientos, entre otros.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Enrique de la Higuera, no ve justificado que se promueva esta huelga para pedir la retirada del ERTE en un momento en que la mayor parte de las empresas de nuestro país, y de las que operan en la estación, se encuentran en esta misma situación ante el desplome de la actividad por las restricciones de la pandemia y cuando lo que se necesita es "remontar la actividad para recuperar puestos de trabajo".

"Estamos atónitos, si hay un momento en el que no puede hacerse una huelga de este tipo es precisamente ahora, estamos en el peor momento del peor año, es lo que nos faltaba", narra Enrique de la Higuera, que ha trasladado la "indignación" del empresariado con la actitud del comité de empresa de Remontes. "Esta huelga perjudica a todos los empresarios y trabajadores de la estación salvo a ellos", ha clamado.

El sector ya contaba con que en Semana Santa no pudiera llegar el cliente de fuera de la comunidad por el cierre de las autonomías que se ha pactado para estas fechas, pero sí confiaba en una relajación de las restricciones de movilidad y en la posible ampliación de los horarios de bares y comercios no esenciales que animara la actividad. "Si ahora el poco cliente que podía venir no lo hará porque no puede esquiar, será la muerte de la temporada", ha sentenciado.

Pese a todo, los empresarios mantienen la "esperanza" de que impere "la sensatez" y se llegue a un acuerdo lo antes posible que evite la huelga, pues temen que el primer "efecto" de esta convocatoria se empiece a notar ya en las reservas para Semana Santa. "Cuando el cliente ve la más mínima posibilidad de que no pueda esquiar se queda en casa", ha remarcado, por lo que a su juicio la movilización se ha hecho "con toda la intención de provocar que los usuarios no vengan a Sierra Nevada".