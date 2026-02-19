Los empresarios de Sierra Nevada piden que se les tenga en cuenta en la reordenación de la Hoya de la Mora

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada el pasado enero - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MONACHIL (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada, en la provincia de Granada, han mostrado este jueves su "decepción" por que se puedan tomar decisiones en relación con la reordenación de la Hoya de la Mora "de espaldas" a ellos, y han pedido que se les tenga en cuenta en la planificación de este espacio contando con su experiencia sobre el terreno.

El presidente de los empresarios de la estación de esquí, Ordoño Vázquez, ha hecho estas declaraciones en un audio remtido a los medios después de que la Diputación haya trasladado, en una reunión mantenida este pasado miércoles, a la Universidad de Granada (UGR) y a Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto invernal, el interés de la institución provincial por analizar posibles vías de colaboración en relación con los terrenos que la institución académica posee en la Hoya de la Mora.

Vázquez ha mostrado en este contexto la "máxima preocupación" del empresariado "ante las noticias" sobre la reordenación de la Hoya de la Mora, "sin contar" con quienes viven "el día a día en Sierra Nevada".

Ha puesto sobre la mesa también los "45 años de experiencia" de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, los cuales "son fundamentales para el desarrollo" de este destino turístico, como ha indicado que "se demostró el fin de semana pasado, cuando", contando con "cada uno dentro de sus competencias", se "decidió que se cerraba la estación".

"Pero los únicos que pusieron una situación real de solución sobre el terreno fueron los empresarios de Sierra Nevada", haciendo, ha proseguido Vázquez, que "volviese la actividad a la estación" sin que se haya "perdido ni un solo puesto de trabajo" en el destino "gracias" a la "experiencia" del empresariado.

Ello demuestra "una vez más que necesitan contar con nuestra experiencia para tomar las decisiones", ha aseverado Vázquez. "No podemos continuar intentando hacer grande nuestro destino si trabajan a nuestras espaldas", ha concluido.

Según explicaba este pasado miércoles el presidente de la Diputación de Granada, el objetivo del encuentro mantenido con la UGR y Cetursa, con la participación también de la Junta, fue "escuchar y conocer de primera mano la situación actual de estos terrenos y abrir un espacio de diálogo sobre el futuro de los mismos, trasladando el interés" de la institucion provincial "por ser parte activa y abriendo un diálogo institucional que nos permita estudiar diferentes escenarios a medio plazo, si se dieran las condiciones adecuadas".