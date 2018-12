Las empresas Migasa, Círculo Rojo y Virus Total, el Ibima, Rocío García y el 'Rancio', Premios Talentia 2018

Publicado 20/12/2018 19:15:02 CET

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Migasa, Círculo Rojo y Virus Total, el Instituto biomédico Ibima, Rocío García y Julio Muñoz Gijón, alias 'Rancio', han sido los seleccionados en los Premios Talentia 2018 'Por el desarrollo de Andalucía'. Los galardone se han otorgado ese jueves en el Real Alcázar de Sevilla en lo que constituye su sexta edición.

Los Premios Talentia 2018 son otorgados por la Asociación Talentia Network (ATN), con más de 600 becarios y el apoyo de la Fundación Unicaja y el Espacio RES, así como de la Consejería de Conocimiento, Innovación y Universidad de la Junta de Andalucía, con el objetivo de reconocer iniciativas que repercuten en el desarrollo del tejido productivo y académico andaluz.

Al acto de entrega de premios han asistido, según ha apuntado Talentia en un comunicado, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que ha otorgado el Premio Talentia 2018 a Rocío García Ramos en la categoría de Juventud; así como distintas personalidades del mundo de la economía, la cultura y la política andaluza.

Por categorías, los Premios Talentia han reconocido este año la labor de las entidades malagueñas Virus Total, en Internacional, y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), en Sociedad y Medio Ambiente. En el ámbito de la Cultura, la ATN premia el esfuerzo de la editorial almeriense Círculo Rojo; y en Economía y Empleo, Comunicación y Juventud, a la empresa Migasa, al comunicador Julio Muñoz Gijón, alias Rancio, y a la diseñadora Rocío García, de Dinngo, respectivamente, todos ellos de Sevilla.

La gala de los Premios Talentia, a la que han asistido más de medio centenar de personas, contó en la apertura y cierre con las ponencias de los formadores Alberto Alemanno y Ramón Barrera, quienes ofrecieron una charla titulada 'Lobbying for Change-Find your voice to créate a better society' y 'Las 4t: Todos Tenemos Talentos Tremendos', respectivamente.

PREMIADOS

La Editorial Círculo Rojo ha recibido el Premio Talentia 2018 en la categoría de Cultura, galardón que ha recogido su fundador y director, Alberto Cerrezuela. El jurado ha reconocido "el esfuerzo de Círculo Rojo en la edición de libros propios de muchos autores desconocidos", lo que supone "una gran oportunidad para la cultura andaluza".

Rocío García Ramos (Sevilla, 1985), diseñadora, arquitecta y CEO en Dinngo, es la ganadora del Premio Talentia 2018 en la categoría de Juventud por su labor emprendedora y de innovación para empresas. Retornó a Andalucía para promover el método 'Design Thinking' en la comunidad, método que ha sido pionero también en España. Su empresa ha servido además como departamento de innovación para otras empresas.

Por su parte, el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) ha sido galardonado con el Premio Talentia 2018 en la categoría de Sociedad y Medioambiente, cuyo premio ha recogido hoy el doctor Pedro Valdivieso. La ATN ha reconocido "su novedoso trabajo de investigación" en biomedicina, que "está dando grandes frutos", como así lo demuestran las distintas publicaciones realizadas en el último año por los diferentes equipos que componen el instituto malagueño.

La empresa malagueña Virus Total ha recibido el Premio Talentia 2018 en la categoría de Internacional por su labor en el campo de la seguridad informática. El ingeniero Francisco Santos ha sido el encargado de recoger el galardón como parte integrante del equipo de Virus Total, comandada por Bernardo Quintero. El jurado de los Premios Talentia 2018 ha reconocido "el esfuerzo en su lucha contra las amenazas que diariamente circulan por el ciberespacio a nivel mundial"

El Premio Talentia a la Economía y Empleo ha ido destinado este año a Migasa por ser la empresa que constituye "el mejor ejemplo del sector del olivar" y la máxima excelencia en exportación de aceites refinados de España. Migasa fue creada en 1946 por el sevillano Miguel Jurado Núñez quien, a los 15 años, empezó a comerciar con aceite. De la venta a granel pasó al envasado y a la integración del Grupo Ybarra. Miguel Gallego Jurado, que preside la matriz del grupo, ha sido el encargado de recoger el galardón.

Julio Muñoz Gijón (Sevilla, 1981) es periodista, actualmente redactor jefe de medios de los comunicación de la Real Federación Española de Fútbol y de la Selección Española, pero también es escritor y un comunicador nato. El Premio Talentia 2018 a la Comunicación fue reportero en España Directo (se hizo célebre por su reportaje en el terremoto de Lorca). Ha escrito varias novelas entre las que destacan: 'El asesino de la regañá' (8ª edición), 'El crimen del palodú' (4ª edición) y 'El prisionero de Sevilla-Este' (3ª edición) y firma como 'Rancio' en su cuenta de Twitter.