Empresas de ocio educativo afean la "incertidumbre" con las extraescolares al no "garantizar" una fecha a las familias

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y Ocio (Aaeeco) ha criticado la "incertidumbre" con las actividades extraescolares en los centros educativos andaluces al no "garantizar" a las familias una fecha cierta para poder organizar su vida laboral y familiar.

Así lo han indicado en un comunicado, en el que indican que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "sigue sin dar solución" a las miles de familias que estaban esperando conciliar con los servicios de actividades extraescolares que inicialmente, desde hace 21 años, comenzaban el primer día lectivo del mes de octubre.

"No solo ha sido una falta de comunicación" de cuándo se podrán iniciar las actividades extraescolares con las familias, sino a las empresas que desde principios de septiembre han solicitado sentarse con esta Consejería "para dar una solución a lo que era un problema previsible desde principios de septiembre por los plazos legales que se deben cumplir por norma legal", han manifestado.

"Ha habido absoluto silencio hacia empresas y hacia familias. Es algo que queremos destacar, porque es la primera en la que no nos sientan ante un problema de esta magnitud", han señalado desde la asociación, que tachan la gestión de la consejería de "incierta e insegura". "Tú no puedes decir a familias y empresas vamos a intentarlo, porque esto es una respuesta política y nos encontramos el día 2 de octubre con que no había actividades", han agregado.

Además, y ante las palabras de la consejera, Patricia del Pozo, de que las actividades extraescolares comenzarán "progresivamente" desde mitad de la próxima semana, desde Aaeeco señalan que "es una barbaridad" porque es una situación que "no se va a dar" en provincias como Málaga.

"No será así en Málaga ya que deben esperarse a posibles recursos hasta mitad del mes de octubre, y luego formalizar con las empresas homologadas, sumándole de nuevo a esos plazos, la confección y formalización de los contratos basados que darían luz verde para empezar este servicio", apuntan.

Es decir, hasta finales o principios de noviembre "no podrán ver la luz las extraescolares en esta provincia", han insistido, para añadir que "lo mismo ocurre con el resto de provincias donde se irán aprobando de forma escalonada, sin que se les garantice a las familias una fecha cierta para poder organizar su vida laboral y familiar".

Al respecto, ha señalado que las consecuencias que se prevén "son desastrosas" para el sector, ya que "prácticamente se perderá un mes de servicio, empleo y usuarios que no retornarán a confiar en este sistema, perdiéndose un valor incalculable que se determinará en noviembre cuando se espera que se normalice la situación y podamos valorar el impacto de esta pérdida".