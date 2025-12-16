Andalucía ve "con cautela" el abono único de transporte: "Nos invitan a incorporarnos sin decir cómo se financiará"

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en sesión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz valora "con cautela" el anuncio del abono único de transporte que realizó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que costará 60 euros mensuales (30 para jóvenes) y servirá para viajar en todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, así como en los autobuses de largo recorrido. Entrará en vigor el próximo 19 de enero y no sustituirá a los otros billetes o bonos que se comercializan actualmente.

Ante este anuncio, el Ejecutivo de Juanma Moreno sostiene que lo valora "con cautela, porque invitan a las comunidades autónomas a incorporarse pero sin aportarnos información clave". "Desconocemos --argumentan fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda-- el marco jurídico, cómo se adaptará el desarrollo tecnológico en cada territorio, cómo se financiará o los mecanismos de compensación con los operadores. Sólo nos emplazan a una futura firma del convenio, e incluso el propio ministro --Óscar Puente-- reconoce que se limitan a sus servicios estatales por razones técnicas".

Por ello, y "si se pretende contar con la implicación de las comunidades autónomas", la Junta exige a Puente que convoque "de manera urgente" la Conferencia Sectorial de Transporte, "el órgano adecuado para el diálogo con las comunidades", y que no se ha reunido en lo que va de legislatura "pese a que se tenían que abordar asuntos importantes como el nuevo mapa de competencias". Ante este panorama, la Junta sí ha querido confirmar que "Andalucía mantendrá las bonificaciones al transporte de 2026, aunque el Ministerio de Transporte haya confirmado su continuidad, una vez más, a última hora, sin planificación ni notificación oficial". "La tardanza del Gobierno de España es habitual y sólo genera incertidumbre", ha reprochado.

Así, la Junta de Andalucía mantendrá los descuentos vigentes, "siempre que no se hayan modificado las reglas del juego, que no sabremos hasta que se publique el Real Decreto". "la Junta aportará su parte y el Ministerio la suya", han sostenido desde la Consejería de Fomento, que aclara que las bonificaciones anunciadas ahora "se suman a las que, desde siempre, mantenemos con nuestra Tarjeta del Consorcio y la Tarjeta Joven".

Esta medida del abono único replica una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país ya se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido en la alta velocidad. En cualquier caso, el Gobierno también prorrogará los descuentos vigentes, de forma que los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes seguirán teniendo un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos).