Empresas de ocio educativo critican que las extraescolares "no comiencen" el 2 de octubre y afean "falta de información"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y Ocio (Aaeeco) lamenta que las actividades extraescolares en los centros educativos andaluces "no puedan comenzar" el próximo 2 de octubre --la fecha de inicio siempre se corresponde con el primer día lectivo de octubre-- por un problema para formalizar los contratos con las empresas que prestan este servicio, toda vez que critica "la falta de comunicación" de esta situación a las familias y a los centros.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press la gerente de Aaeeco, Beatriz Talaverón, quien ha recordado que "por problemas de contratación, porque existen una serie de plazas legales que hay que cumplir y que no se podían saltar, no se podía empezar el 2 de octubre", por lo que "nos pusimos en contacto con la consejería para indicarle que dieran la posibilidad de un contrato puente para intentar dar comienzo ese día".

Pero "nos dicen que la solución está en seguir el procedimiento, muy a pesar de que sabían perfectamente que a 2 de octubre no llegaban", ha apuntado. No obstante, ha precisado que "el problema más gordo" es que "estamos a 28 de septiembre y todavía no se ha comunicado por vías oficiales, ni a los centros, ni a las familias, que el día 2 de octubre no se puede empezar".

Además, ha indicado que solicitaron a la consejería que "dadas las circunstancias y que es un derecho conciliador por el que las familias tienen que organizar sus horarios, pusieran una fecha cierta, pero tampoco se han querido comprometer", porque "dicen que a lo largo del mes de octubre se empezarán a formalizar". Por tanto, "se formalizarán tanto el día 9 como el día 28, es decir, habrá una discriminación de familias que, por una circunstancia burocrática, puedan acceder antes al servicio que otras".

Talaverón se ha referido, además, a todo los que supone esta situación en cuanto a "generación del empleo, facturación de las empresas e incumplimiento de una normativa de servicios complementarios en el que da garantías a las familias de este servicio".

De este modo, desde Aaeeco han criticado "la falta de comunicación y de empatía" de la consejería hacia las familias. "Qué se van a encontrar el día 2 de octubre las familias a las cuatro de la tarde cuando crean, porque lo han solicitado en el mes de junio, que tienen ese servicio", se pregunta la gerente, al tiempo que asegura que "están dando constantemente la voz de alarma por medios y directamente por vía política para que se pueda activar alguna acción", ya que "somos nosotros los que estamos dando más información a los centros y a las familias que la propia consejería".

En este sentido, ha indicado que este mismo jueves se ha presentado en el Parlamento andaluz una moción por parte del PSOE en la que "se ha trasladado el problema del inicio de las actividades extraescolares y se ha puesto el acento en la falta de comunicación de la consejera o de la consejería hacia las familias".

Ya el pasado 18 de septiembre esta asociación alertaba de la "paralización" por parte de la Junta de Andalucía de las actividades extraescolares y de su "imposibilidad" de poder empezar en octubre, una situación que afecta a más de 1.660 centros y más de 72.000 usuarios.