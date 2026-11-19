Reunión de la Dirección de Emproacsa y el comité de empresa. - CCOO

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) de la Diputación provincial y el comité de empresa --conformado por CCOO (sindicato mayoritario) y UGT-- "han firmado por unanimidad un preacuerdo sobre el nuevo Convenio Colectivo, que extenderá su vigencia hasta el año 2029".

Así lo ha señalado CCOO en una nota en la que los sindicatos han destacado que el "consenso alcanzado, fruto del diálogo fluido y la responsabilidad compartida entre ambas partes, sienta las bases de un marco laboral estable, moderno y adaptado a los retos futuros de la organización".

El nuevo texto pone el foco en el desarrollo del talento interno, el reconocimiento económico de la especialización y la mejora de la conciliación laboral. Así, entre los principales ejes del preacuerdo destacan "el impulso de un sistema estructurado de carrera profesional horizontal y vertical que permitirá el crecimiento y promoción interna de la plantilla, acompañado del fomento activo de la acreditación profesional de los oficios para reconocer y certificar la cualificación técnica del personal".

Además, el documento contempla "una actualización del plus de nocturnidad e implementación del complemento como responsable de turno, además de una revisión específica de los complementos de los puestos de trabajo". Asimismo, "se garantiza el complemento hasta el 100% de la paga lineal".

Por lo que respecta a la conciliación y tiempo de trabajo, "se mejora la flexibilidad horaria en la entrada y salida para facilitar el equilibrio entre la vida personal y profesional, sumada a una mejora en el régimen de permisos".

Junto a lo anterior, se ha acordado "la creación e implantación de comisiones de seguimiento de las condiciones de trabajo y de formación junto a la representación legal de las personas trabajadoras (RLPT), garantizando la participación activa de la representación de los trabajadores y trabajadoras en la evolución y aplicación del convenio", han apostillado desde CCOO.